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مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 05:00 مساء
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
المؤتمر ينعقد بمدينة درنة يومي 11 و12 مارس العام المقبل (فيسبوك)
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وجهت مكتبة «الملك إدريس الأول» دعوة للباحثين والأكاديميين والمختصين والمهتمين للمشاركة في مؤتمرها العلمي الثاني، الذي سيقام بمدينة درنة يومي 11 و12 مارس العام المقبل، حيث يناقش المؤتمر «منظومة القيم الحاكمة في المجتمع الليبي»، وحدد 24 ديسمبر 2022 آخر أجل لإرسال الملخصات، بينما سيكون 1 فبراير 2023 آخر موعد لإرسال الأبحاث كاملة. 

وتركز محاور المؤتمر على «دور الهوية الوطنية في المنظومة القيمية المحلية، ودور المنظومة القيمية المحلية في تشكيل الشخصية الوطنية، ومعايرة المنظومة القيمية المحلية وفق المشترك الإنساني، ومعايرة دور العرف في المنظومة القيمية المحلية، وأثر التنشئة في إصلاح المنظومة القيمية المحلية، وأثر الوعي القانوني في تعزيز المنظومة القيمية المحلية، تجسير الفجوة بين القيم الموقرة والقيم الجديرة بالتوقير»، وفقًا لصفحة المكتبة على «فيسبوك».

رسم سياسات قيمية
ويشترط في البحوث المشاركة أن «يكون البحث وثيق الصلة بأهداف ومحاور المؤتمر، وأن يكون البحث مستوفيًا لعناصر البحث العلمي وضوابطه المعمول بها، وأن يكون البحث أصيلًا لم يسبق نشره أو الحصول على إفادة بتحكيمه وإجازته للنشر أو مستلًا من رسالة علمية، وأن يُقدم الباحث ملخصًا لبحثه لا يتجاوز (200) كلمة، وألا يزيد البحث على 30 صفحة بما في ذلك الملاحق والمصادر والمراجع، وأن يُكتب ملخص البحث باللغتين العربية والإنجليزية».

وأوضحت المكتبة أن المؤتمر يهدف إلىة«رصد الحراك القيمي في المجتمع الليبي بعد ما عصف فيه من أزمات واحترابات، والمساهمة في رسم سياسات قيمية تستجيب لما طرأ على المنظومة القيمية المحلية من اختلالات، وتنمية الوعي المجتمعي بدور المنظومة القيمية في تحديث المجتمع الليبي».

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