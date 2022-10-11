Atwasat

انطلاق «هوليوود للأفلام الفرنسية» وسط قلق بتراجع الإقبال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 04:40 مساء
انطلاق «هوليوود للأفلام الفرنسية» وسط قلق بتراجع الإقبال
ملصق فيلم «نوتردام تحترق» في افتتاح مهرجان الفيلم الفرنسي بهوليوود، 10 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

انطلق، الإثنين، في هوليوود المهرجان الأميركي للأفلام الفرنسية، وسط مخاوف من التراجع الحاد لإقبال المشاهدين على دور السينما في فرنسا والولايات المتحدة منذ جائحة «كوفيد-19».

ولاحظ المخرج الفرنسي جان جاك أنو في تصريح لوكالة «فرانس برس» على هامش الدورة السادسة والعشرين لهذا المهرجان الهادف إلى عرض أفضل الإنتاجات الفرنسية على الشاشات الهوليوودية أن «السينما تشهد تحولا كبيرا فعليا»، داعيا إلى عدم «الاختباء» من هذا الواقع.

وأضاف قبل العرض الأول في أميركا الشمالية لفيلمه الجديد «نوتردام تحترق» (Notre-Dame Brûle) أن «دور السينما تواجه صعوبة كبيرة» بفعل عوامل عدة بينها «التضخم» الذي يقضم موازنات الترفيه، و«الشاشات المنزلية الكبيرة التي اشتراها بعض الأشخاص خلال مرحلة الحجر»، مشيرا إلى أن «القطاع السينمائي في طور التحول إلى منصات» البث التدفقي. وتوقع «ألا يعود لفئة كاملة تُسمى الأفلام الوسيطة (...) مكان على الشاشة الكبيرة»، على المدى البعيد.

إعادة هيكلة
وتواجه عودة الجمهور إلى صالات السينما صعوبة كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي. ففي فرنسا، سُجل هذه السنة الإقبال الأدنى على الصالات في شهر سبتمبر منذ 1980، بحسب أحدث إحصاءات المركز الوطني للسينما، إذ أن عدد التذاكر المباعة اقتصر على 7,38 ملايين، أي بانخفاض 34,3 في المئة عما كان عليه خلال سبتمبر 2019، قبل الجائحة.

أما في الولايات المتحدة، فتوقفت نحو 500 قاعة عن العمل منذ الجائحة، وفقا للجمعية الوطنية لأصحاب دور السينما. وأفادت جريدة «وول ستريت جورنال» في هذا الإطار بأن مجموعة «سينيوورلد» (Cineworld) البريطانية التي تمتلك شبكة «ريغال سينماز» (Regal Cinemas)، ثاني أكبر سلسلة دور سينما في الولايات المتحدة، تعتزم إجراء إعادة هيكلة كبيرة إذ تستعد لإشهار إفلاسها.

جيل جديد
أما ماري كاستي مانسيون شار التي يُعرض فيلمها «ديفيتيمنتو» (Divertimento) في المهرجان فأعربت بدورها عن قلقها من تراجع الإقبال على دور السينما والصعوبة التي تواجه انتعاشه. وشددت على أن «المشاعر التي تُولدها» مشاهدة فيلم على شاشة السينما «لن تشبه أبدا مشاهدته على التلفزيون أو عبر الهاتف».

ويُعرض 75 فيلما ومسلسلا تلفزيونيا فرنسيا في الدورة السادسة والعشرين من المهرجان الذي كان يحمل سابقا اسم مهرجان «كولكوا».

وقال مدير المهرجان فرنسوا تروفار إن منصات البث الدفقي تتيح للأعمال الفرنسية اكتساب جمهور جديد في الولايات المتحدة. وأضاف «ثمة جيل جديد بأكمله يهوى الأفلام الفرنسية والمسلسلات الأوروبية والآسيوية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني

مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي

تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي
عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل الموازنة العامة

عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل...
اللبناني زاف يغني «تلف الدنيا» باللهجة المصرية (فيديو)

اللبناني زاف يغني «تلف الدنيا» باللهجة المصرية (فيديو)
الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة

الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة
هل تلجأ واشنطن للسلاح النووي إذا استخدمته روسيا في أوكرانيا؟.. تقرير أميركي يجيب

هل تلجأ واشنطن للسلاح النووي إذا استخدمته روسيا في أوكرانيا؟.. تقرير أميركي يجيب
طرح الأغنية الرسمية لفيلم «حظك اليوم» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)

طرح الأغنية الرسمية لفيلم «حظك اليوم» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية

قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية
تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع

تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع
الأمن الإنساني أولا وأخيرا

الأمن الإنساني أولا وأخيرا
لبنان يعلن حصوله على «كامل حقوقه» في اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان يعلن حصوله على «كامل حقوقه» في اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية للاضطرابات النفسية

الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية للاضطرابات النفسية
مكتب النائب العام يؤكد لـ«بوابة الوسط» القبض على المتهم الثاني في كارثة صبراتة.. وتحرير 159 مهاجرا

مكتب النائب العام يؤكد لـ«بوابة الوسط» القبض على المتهم الثاني في كارثة صبراتة.....
شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير

شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير
شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق

شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق
«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية
«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أحمد مجدي سفيرا للاتحاد الأوروبي في مجال المياه بمصر
أحمد مجدي سفيرا للاتحاد الأوروبي في مجال المياه بمصر
اللبناني زاف يغني «تلف الدنيا» باللهجة المصرية (فيديو)
اللبناني زاف يغني «تلف الدنيا» باللهجة المصرية (فيديو)
نيويورك تحتفي بآني إرنو الفائزة بـ«نوبل الآداب»
نيويورك تحتفي بآني إرنو الفائزة بـ«نوبل الآداب»
انطلاق محاكمة جديدة لهارفي واينستين في لوس أنجليس
انطلاق محاكمة جديدة لهارفي واينستين في لوس أنجليس
«بريد ليبيا» تفتتح متحف الطوابع
«بريد ليبيا» تفتتح متحف الطوابع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
المزيد
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
«التأثير المتبادل بين بيكاسو وشانيل» عنوان معرض ينطلق في مدريد
«التأثير المتبادل بين بيكاسو وشانيل» عنوان معرض ينطلق في ......
انطلاق «هوليوود للأفلام الفرنسية» وسط قلق بتراجع الإقبال
انطلاق «هوليوود للأفلام الفرنسية» وسط قلق بتراجع الإقبال...
«بريد ليبيا» تفتتح متحف الطوابع
«بريد ليبيا» تفتتح متحف الطوابع...
انطلاق محاكمة جديدة لهارفي واينستين في لوس أنجليس
انطلاق محاكمة جديدة لهارفي واينستين في لوس أنجليس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط