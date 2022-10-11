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«بريد ليبيا» تفتتح متحف الطوابع

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 03:49 مساء
«بريد ليبيا» تفتتح متحف الطوابع
مدير عام شركة بريد ليبيا في افتتاح المتحف (بوابة الوسط)
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شهد مكتب البريد العام بميدان الجزائر، الإثنين، افتتاح متحف الطوابع البريدية الذي نظمه وأشرف عليه شركة «بريد ليبيا»، بحضور مديرها العام سامي الغزيوي، حيث أكد في كلمة له أهمية الأرشفة البريدية في حفظ إرث وتاريخ البلد.

وأوضح فرحات محمد مدير مكتب الطوابع بالشركة أن المتحف يضم ثلاثة أقسام، مكتبة بريدية تضم كافة المطبوعات التي تعنى بمناهج ومنشورات الاتحاد الدولي للبريد واتحاد البريد العربي وكذا عدد من الكتب الباحثة في علوم ووسائل الاتصالات، وقسم يعني بالأجهزة والتقنيات المستخدمة عبر مراحل تطور الخدمات البريدية مثل آلات الوزن البريدي، ونماذج الهواتف من الطراز القديم، إضافة إلى اللباس الذي استخدمه ساعي البريد وما يخص الحقيبة والقبعة.

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وذكر إلى جانب ذلك الآلات الموسيقية المستخدمة في الإعلان عن وقت وصول البريد، وما يتعلق بوسائل الإنارة، وآلات البرق والتلكس وخطوط الهاتف الأرضية.

ويأتي القسم الأخير المختص بشهادات التقدير والدروع والميداليات التي منحت للبريد في مشاركاته الدولية.

إطلالة مهمة
وأكد محمد السويحلي مدير منطقة الخدمات البريدية طرابلس أن «المتحف يمنحنا إطلالة مهمة على الإضافات التقنية الملحقية بالآلة البريدية، ومدى إدراك الإنسان لضرورات تقديم الخدمات بطريقة أيسر وأقل تكلفة، كما يمثل نافذة على مسارات مفصلية في تاريخنا الليبي لحديث على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي»، وأكد السويحلي أن المتحف سيكون متاحا للزوار خلال ساعات الدوام الرسمي.

يشار إلى أن شركة البريد افتتحت الأحد، معرضا للطوابع البريدية لمناسبة يوم البريد العالمي الذي يوافق التاسع من أكتوبر، كما افتتحت الإثنين بمركز الخدمات البريدية غوط الشعال المشروع الوطني للعنونة البريدية والذي يربط محل إقامة المواطن بمراكز الخدمات كالمستشفيات والأسواق والصيدليات وشركة الكهرباء عبر رقم معين يرمز للبيت والمنطقة.

سامي الغزيوي مدير عام شركة بريد ليبيا أثناء تجواله في أقسام المتحف (بوابة الوسط)
سامي الغزيوي مدير عام شركة بريد ليبيا أثناء تجواله في أقسام المتحف (بوابة الوسط)
محمد السويحلي مدير مكتب الخدمات البريدية طرابلس (بوابة الوسط)
محمد السويحلي مدير مكتب الخدمات البريدية طرابلس (بوابة الوسط)
فرحات محمد مدير مكتب الطوابع بشركة بريد ليبيا (بوابة الوسط)
فرحات محمد مدير مكتب الطوابع بشركة بريد ليبيا (بوابة الوسط)
افتتاح متحف الطوابع البريدية (بوابة الوسط)
افتتاح متحف الطوابع البريدية (بوابة الوسط)
افتتاح متحف الطوابع البريدية (بوابة الوسط)
افتتاح متحف الطوابع البريدية (بوابة الوسط)
افتتاح متحف الطوابع البريدية (بوابة الوسط)
افتتاح متحف الطوابع البريدية (بوابة الوسط)
افتتاح متحف الطوابع البريدية (بوابة الوسط)
افتتاح متحف الطوابع البريدية (بوابة الوسط)
افتتاح متحف الطوابع البريدية (بوابة الوسط)
افتتاح متحف الطوابع البريدية (بوابة الوسط)
افتتاح متحف الطوابع البريدية (بوابة الوسط)
افتتاح متحف الطوابع البريدية (بوابة الوسط)
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