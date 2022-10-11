اللبناني زاف يغني «تلف الدنيا» باللهجة المصرية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرح الفنان اللبناني زاف أجدد أعماله الغنائية «تلف الدنيا» بطريقة فيديو كليب مصور.

ويخوض زاف أول مغامراته مع اللهجة المصرية، عبر «تلف الدنيا» التي كتبها ولحنها بنفسه كما قام بإخراج الفيديو كليب بنفسه، وفقا لبيان.

ويقدم زاف عبر العمل جرعة حب مركزة عبر تجسيد مفهوم البحث عن الحب والمعنى الحقيقي له، وتدور فكرة الفيديو كليب حول تجوله وسط الشوارع والمارة سائلا الناس عما إذا وجدوا الحب أم لا؟

تأتي أغنية «تلف الدنيا» بعد النجاح الذي حققه زاف من خلال أغنية «البكلة» وهو الدويتو الذي جمعه مع اللبنانية ستفياني عطالله، وكسرت الأغنية حاجز 160 مليون مشاهدة على منصة «تيك توك»، كما تصدرت «يوتيوب» في لبنان لعدة أيام منذ صدورها.

زاف مغنٍ وملحن وكاتب أغاني وممثل لبناني، بدأ مشواره الغنائي منذ عامين، وينتهي حاليا من تسجيل ألبومه الأول، واشتهر بإصداراته الأولى بأغنيات «شي نهار» و«سفن البحارة» و«ليش بدي أبقى»، التي أوصلته نجاحاتها لإحياء حفل ختام مهرجان «بعلبك الدولي».

كما دخل زاف عالم التمثيل بأول أدواره عبر مسلسل «اعترافات فاشونيستا» مع الممثلة ستيفاني عطالله، فانطلقت وقتها شرارة الحب بينهما، وقررا تجسيد حبهما في فيديو كليب «البكلة»، وتصدرا معا منصات السوشيال ميديا.