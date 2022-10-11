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أحمد مجدي سفيرا للاتحاد الأوروبي في مجال المياه بمصر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 12:50 مساء
أحمد مجدي سفيرا للاتحاد الأوروبي في مجال المياه بمصر
أحمد مجدي بعد اختياره ضمن سفراء الاتحاد الأوروبي للنوايا الحسنة في مجال المياه بمصر (خاص لـ بوابة الوسط)
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اختير النجم المصري أحمد مجدي ضمن سفراء الاتحاد الأوروبي للنوايا الحسنة في مجال المياه بمصر وذلك بحدث خاص في مقر الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وقال أحمد: «أفخر وأتشرف بتعييني سفير الاتحاد الأوروبي للنوايا الحسنة في مجال المياه، للمساعدة في تسليط الضوء على جهود الاتحاد الأوروبي واستثماراته في قطاع المياه. وآمل أن يسمح لي دوري الجديد بالمساهمة في الجهود المبذولة من أجل تحسين حياة الناس في مصر والمنطقة»، وفقا لبيان.

سفراء الاتحاد الأوروبي الخمس للنوايا الحسنة في مجال المياه هم أعضاء مميزون في المشهد الثقافي والإعلامي لمصر: الممثل أحمد مجدي، والممثلة أروى جودة، والباحث والكاتب الدكتور عمرو الشوبكي إلى جانب الصحفية والمراسلة الحربية الدولية لمياء راضي وسمير عمر رئيس مكتب «سكاي نيوز عربية» في القاهرة.

خلق فرص عمل
وسيعمل السفراء على تسليط الضوء على ضرورة الحفاظ على المياه في أنحاء مصر وصنع فهم عام بكيفية استهلاك وإدارة المياه. وكذلك، ستسلط الشخصيات البارزة الضوء على جهود الاتحاد الأوروبي لتحسين حياة ملايين المصريين من خلال خلق فرص عمل في قطاع المياه والحفاظ على هذا المورد الثمين.

ويعد المناخ والبيئة محور هذا العام لتسليط الضوء على التزامات الاتحاد الأوروبي لتحقيق انتقال أخضر ومستدام وشامل. ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لإقامة قمة المناخ «كوب 27» والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022. مع التركيز على الشباب خصوصا أن سنة 2022 هي سنة الشباب بالاتحاد الأوروبي.

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أحمد مجدي ممثل وكاتب ومنتج، والرئيس التنفيذي لشركة «Garage Art Production»، له رصيد ثري من الإنتاجات الناجحة كصانع أفلام أبرزها فيلم «لا أحد هناك» (2018). كما أنه مدافع عن البيئة وحقوق الحيوان وبطل ماراثون صندوق الأمم المتحدة للسكان ويملك سجلا حافلا في صناعة السينما.

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