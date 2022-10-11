Atwasat

التونسي «معز الطريق الأسود» يشارك بمهرجان «الفيلم المغاربي وجدة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 12:00 مساء
التونسي «معز الطريق الأسود» يشارك بمهرجان «الفيلم المغاربي وجدة»
بوستر الفيلم التونسي «معز الطريق الأسود» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

شارك الفيلم التونسي «معز الطريق الأسود» للمخرج محمد علي النهدي بالمسابقة الرسمية لمهرجان «الفيلم المغاربي وجدة» الذي تختتم فعالياته دورته الـ11، الأربعاء. وعُرض الفيلم، الإثنين، في قاعة العرض الكبرى بمسرح محمد السادس.

وينطلق «معز الطريق الأسود» خلال أيام للمشاركة في مهرجان «سيني ألما» في كاروس بفرنسا إذ مقرر له أن يُعرض، السبت 15 أكتوبر، وفقا لبيان.

الفيلم كان قد انطلق تجاريا بسينمات تونس في فبراير الماضي، كما عُرض تجاريا بشكل استثنائي بفرنسا في مايو الماضي بحضور أبطال الفيلم.

يحكي الفيلم قصة «معز» شاب عشريني عاطل عن العمل يجوب شوارع العاصمة تونس دون هدف إلى أن يجد نفسه متورطا في قضية حيازة سلاح ناري. وإثر إيقافه في مركز شرطة يتعرف على كهل يغير مسار حياته ويحوله إلى إرهابي خطير.

«معز الطريق الأسود» من إخراج محمد علي النهدي، الذي شارك أيضا في السيناريو مع سليم بن إسماعيل، وهو من بطولة لمين النهدي وأكرم سكوحي وليلى الشابي وسيف الدين المناعي، ومن إنتاج شركة «Zenith Production»، وتتولى «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

فاطوم
محمد علي النهدي ممثل ومخرج تونسي، بدأ مسيرته الفنية مبكرا كممثل حين كان في الخامسة عشر من عمره، بعد مشاركته في عدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام، سافر إلى فرنسا لدراسة المونتاج في مدرسة السينما الفرنسية (كونسرفتوار)، ليعود بعد ثلاث سنوات من الدراسة إلى موطنه ويعمل بعدها في عدة أفلام تونسية وأجنبية كممثل ومساعد مخرج ومونتير منها فيلم «Black Gold» الذي شارك في بطولته النجم أنطونيو بانديراس.

وأخرج النهدي أول أفلامه القصيرة المشروع العام 2008 والذي أختير للمشاركة في عدة مهرجانات منها «كليرمون فيران» بفرنسا، وأخرج بعدها فيلمين قصيرين وانتهى أخيرا من أول مسلسل تلفزيوني من إخراجه وهو «الصندوق الأسود»، وفي 2018 أخرج فيلم «فاطوم» الحاصل على جائزة الجمهور الشباب في مهرجان «مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط» بفرنسا. ويعد «معز الطريق الأسود» أول أفلامه الروائية الطويلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمن الإنساني أولا وأخيرا

الأمن الإنساني أولا وأخيرا
شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير

شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير
شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق

شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق
«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية
«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
«هنا ليبيا»:

«هنا ليبيا»:
عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة

عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة
النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما»

النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير السليم

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير ...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في ...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في ...
مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)

مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)
الجفاف يدفع 1200 عائلة جنوب العراق للنزوح

الجفاف يدفع 1200 عائلة جنوب العراق للنزوح
مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين

مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين
رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات في سورية

رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات ...
علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر

علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق

الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»

بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
نغم صالح تدخل «تياترو» بعد «الباب الأخضر»
نغم صالح تدخل «تياترو» بعد «الباب الأخضر»
«سمايل» يواصل تصدر شباك التذاكر الأميركية
«سمايل» يواصل تصدر شباك التذاكر الأميركية
«العمدة» يجمع زينة ومحمد رمضان للمرة الأولى
«العمدة» يجمع زينة ومحمد رمضان للمرة الأولى
«عبدالحليم نويرة» تستعيد أجواء الزمن الجميل في عيد الأوبرا المصرية (صور)
«عبدالحليم نويرة» تستعيد أجواء الزمن الجميل في عيد الأوبرا ...
الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية للاضطرابات النفسية
الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية للاضطرابات النفسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
المزيد
أحمد مجدي سفيرا للاتحاد الأوروبي في مجال المياه بمصر
أحمد مجدي سفيرا للاتحاد الأوروبي في مجال المياه بمصر...
التونسي «معز الطريق الأسود» يشارك بمهرجان «الفيلم المغاربي وجدة»
التونسي «معز الطريق الأسود» يشارك بمهرجان «الفيلم المغاربي ......
طرح الأغنية الرسمية لفيلم «حظك اليوم» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
طرح الأغنية الرسمية لفيلم «حظك اليوم» تمهيدا لبدء عرضه ......
الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية للاضطرابات النفسية
الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية للاضطرابات النفسية...
«عبدالحليم نويرة» تستعيد أجواء الزمن الجميل في عيد الأوبرا المصرية (صور)
«عبدالحليم نويرة» تستعيد أجواء الزمن الجميل في عيد الأوبرا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط