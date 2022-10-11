التونسي «معز الطريق الأسود» يشارك بمهرجان «الفيلم المغاربي وجدة»

القاهرة - بوابة الوسط

شارك الفيلم التونسي «معز الطريق الأسود» للمخرج محمد علي النهدي بالمسابقة الرسمية لمهرجان «الفيلم المغاربي وجدة» الذي تختتم فعالياته دورته الـ11، الأربعاء. وعُرض الفيلم، الإثنين، في قاعة العرض الكبرى بمسرح محمد السادس.

وينطلق «معز الطريق الأسود» خلال أيام للمشاركة في مهرجان «سيني ألما» في كاروس بفرنسا إذ مقرر له أن يُعرض، السبت 15 أكتوبر، وفقا لبيان.

الفيلم كان قد انطلق تجاريا بسينمات تونس في فبراير الماضي، كما عُرض تجاريا بشكل استثنائي بفرنسا في مايو الماضي بحضور أبطال الفيلم.

يحكي الفيلم قصة «معز» شاب عشريني عاطل عن العمل يجوب شوارع العاصمة تونس دون هدف إلى أن يجد نفسه متورطا في قضية حيازة سلاح ناري. وإثر إيقافه في مركز شرطة يتعرف على كهل يغير مسار حياته ويحوله إلى إرهابي خطير.

«معز الطريق الأسود» من إخراج محمد علي النهدي، الذي شارك أيضا في السيناريو مع سليم بن إسماعيل، وهو من بطولة لمين النهدي وأكرم سكوحي وليلى الشابي وسيف الدين المناعي، ومن إنتاج شركة «Zenith Production»، وتتولى «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

فاطوم

محمد علي النهدي ممثل ومخرج تونسي، بدأ مسيرته الفنية مبكرا كممثل حين كان في الخامسة عشر من عمره، بعد مشاركته في عدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام، سافر إلى فرنسا لدراسة المونتاج في مدرسة السينما الفرنسية (كونسرفتوار)، ليعود بعد ثلاث سنوات من الدراسة إلى موطنه ويعمل بعدها في عدة أفلام تونسية وأجنبية كممثل ومساعد مخرج ومونتير منها فيلم «Black Gold» الذي شارك في بطولته النجم أنطونيو بانديراس.

وأخرج النهدي أول أفلامه القصيرة المشروع العام 2008 والذي أختير للمشاركة في عدة مهرجانات منها «كليرمون فيران» بفرنسا، وأخرج بعدها فيلمين قصيرين وانتهى أخيرا من أول مسلسل تلفزيوني من إخراجه وهو «الصندوق الأسود»، وفي 2018 أخرج فيلم «فاطوم» الحاصل على جائزة الجمهور الشباب في مهرجان «مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط» بفرنسا. ويعد «معز الطريق الأسود» أول أفلامه الروائية الطويلة.