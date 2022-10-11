طرح الأغنية الرسمية لفيلم «حظك اليوم» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت الشركة المنتجة لـ«حظك اليوم»، الإثنين، الأغنية الرسمية للفيلم والتي تحمل عنوان «بفلوسي لوسي» قبل عرضه، الأربعاء، بجميع دور العرض، وهي من غناء عز شهوان وجيلان علاء التي كتبت كلماتها مع محمود فيصل ولحنتها، ومن توزيع عز شهوان.

تبدأ أحداث «حظك اليوم» بتعرف الإنفلونسر «ليلى» على «عُمر» الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب مشاهدتهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري، لكن ما بدى كخطة بسيطة للحصول على العقد يؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر، وفقا لبيان.

«حظك اليوم» بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى أكرم، ومحمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني وتسويق وعلاقات عامة «MAD Solutions».