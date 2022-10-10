«عبدالحليم نويرة» تستعيد أجواء الزمن الجميل في عيد الأوبرا المصرية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني، احتفلت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر بمرور 34 عاما على افتتاحها.

واستعادت فرقة «عبدالحليم نويرة» للموسيقى العربية التي تناوب على قيادتها كل من المايسترو صلاح غباشي والمايسترو أحمد عامر أجواء زمن الفن الجميل، وألقت الضوء على نماذج من أهم الأعمال التي شكلت تاريخ الطرب، حيث نجحت في تقديم جميع أشكال وقوالب الموسيقى العربية التي شهدتها مسارح الأوبرا على مدار 34 عاما، وفقا لبيان.

وأدى الأغاني كل من مصطفى النجدي، وتامر عبدالنبي، وأجفان، ووليد حيدر، وإبراهيم راشد، ومحمد حسن، ونهاد فتحي، ورحاب عمر، وعازف الكمان نصر الدين، وصاحب ثلاثة منها تابلوهات حركية لعارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة من تصميم فاروق الشريف هي موشح «عجبا لغزال» لفؤاد عبدالمجيد، و«قلبي دليلي» لمحمد القصبجي، و«فين قلبي» لمحمد فوزي.

- الأوبرا المصرية تحتفل بمرور 34 عاما على افتتاحها

كما قدمت موسيقى «بشرف عربات السيكا - على قد الليل ما يطول» لسيد درويش، و«غريب الدار» لمحمد القاسم، و«يا حلاوة الدنيا» لزكريا أحمد، و«سلم عليّ» من الفلكلور وإعداد عبد الحليم نويرة، و«بصعب على روحي» لأحمد صدقي، و«قد ما أحبك» لمحمد عثمان، و«لونجا نهاوند النيل القديم» لعبده داغر، و«بشاير» لعبدالعظيم عبدالحق، و«يا مالك القلب» لمحمد الموجي، و«بيع قلبك» لكمال الطويل، و«يا حبيب الروح» لرياض السنباطي، و«ع الباب أنا ع الباب» لمحمد فوزي، و«هذه ليلتي» لمحمد عبدالوهاب.

وكانت الاحتفالية قد بدأت بفيلم وثائقي من إعداد استوديو المونتاج روى تاريخ الأوبرا المصرية منذ افتتاحها العام 1988 وحتى الآن، وأهم الأنشطة والعروض التي أقيمت على مسارحها أو خارجها كما ضم كلمات لكل من الدكتورة رتيبة الحفني، والدكتور عبدالمنعم كامل، والفنان حسن كامي.

من احتفالية الأوبرا المصرية بعيدها الـ36 (خاص لـ بوابة الوسط)

من احتفالية الأوبرا المصرية بعيدها الـ36 (خاص لـ بوابة الوسط)