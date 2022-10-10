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«العمدة» يجمع زينة ومحمد رمضان للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 03:35 مساء
«العمدة» يجمع زينة ومحمد رمضان للمرة الأولى
الفنانة المصرية زينة (خاص لـ بوابة الوسط)
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تشارك الفنانة المصرية زينة في بطولة مسلسل محمد رمضان الجديد «العمدة» الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي ومقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتستعد زينة لبدء تصوير مشاهدها في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ليسجل «العمدة» التعاون الأول بين زينة ومحمد رمضان، وفقا لبيان.

مسلسل «العمدة» تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة «ميديا هب» (سعدي – جوهر)، وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، هيدي كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

وقدمت زينة أخيرا مسلسل «الليلة واللي فيها» المكون من ست حلقات وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته محمد شاهين، مطرب الراب أبيوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما الشريف، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

التاريخ السري لكوثر
قصة المسلسل دارت حول «رشا» زينة مهندسة الديكور والمتزوجة من «أيمن» محمد شاهين، ويطارد «رشا» ماضٍ أليم تسبب في اضطرابات نفسية لها وجعلها تذهب إلى طبيب نفسي دون علم زوجها، وتشاء الظروف أن تستضيف «حاتم» أبيوسف في منزلها وتدخل معه في علاقة، ولكنه يموت فجأة في المنزل فتجبر على إخفاء جثته عن زوجها واللجوء إلى أساليب تضعها عرضة للابتزاز والخوف.

وفي سياق آخر، تنتظر زينة عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر» الذي انتهت من تصويره أخيرا، ويشارك في بطولته ليلى علوي، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، تأليف وإخراج محمد أمين.

تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، ويتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

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