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«سمايل» يواصل تصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 05:00 مساء
«سمايل» يواصل تصدر شباك التذاكر الأميركية
الممثلة سوزي بيكون في العرض الأول لفيلم «سمايل» بلوس أنجليس، 27 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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تصدر فيلم الرعب «سمايل»، ذو العنوان المخادع، إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني، حاصدا ما يقرب من 17.6 مليون دولار، على ما أعلنت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وتؤدي سوزي بيكون، ابنة الممثلين كيفن بيكون وكيرا سيدغويك، دور معالجة تبدأ تعاني اضطرابات بعد أن تشهد على حدث مروع مرتبط بأحد مرضاها، وفق «فرانس برس».

واحتل فيلم «لايل لايل كروكودايل» الكوميدي الموسيقي الجديد للرسوم المتحركة والحركة الحية من إنتاج «سوني»، المرتبة الثانية مع إيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.

ووصف المحلل ديفيد أ. غروس هذه النتيجة بأنها «انطلاقة ضعيفة» رغم التقييمات الجيدة للفيلم الذي وضع نجوم أصواتهم على شخصياته، بينهم خافيير بارديم وشون مينديز وكونستانس وو.

وفي المرتبة الثالثة، عمل جديد آخر هو فيلم التشويق الكوميدي «أمستردام» الذي حصل على 6.5 ملايين دولار. وحصد الفيلم تقييمات ضعيفة رغم ما وصفه غروس «بمجموعة رائعة من المواهب أمام الكاميرا وخلفها».

هذا الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج ديفيد أو. راسل («Silver Linings Playbook» و«American Hustle»)، يضم طاقما من النجوم من أمثال كريستيان بيل، ومارغوت روبي، وكريس روك، وتايلور سويفت، وماتياس شوينارتس، ورامي مالك، وروبرت دي نيرو. وتدور قصته حول جريمة قتل غامضة لسيناتور أميركي.

في المرتبة الرابعة، بتراجع مركز واحد عن الأسبوع الماضي، حل فيلم «The Woman King» (ذي وومان كينغ) المستوحى من أحداث تاريخية. وحصد العمل إيرادات بلغت 5.3 ملايين دولار. وتؤدي في هذا العمل فيولا ديفيس دور زعيمة جيش من المحاربات الأفريقيات.

ونال المرتبة الخامسة فيلم «دونت ووري دارلينغ» من إنتاج شركة وارنر براذرز، مع 3.5 ملايين دولار.

وفي ما يلي باقي الأعمال في التصنيف:
6- «أفاتار» (بإصداره الجديد، 2.6 مليون دولار)
7- «بارباريان» (2.2 مليون دولار)
8- «بروس» (2.2 مليون دولار)
9- «تيريفاير 2» (925 ألف دولار)
10- «بونيين سيلفان: بارت وان» (920 ألف دولار).

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