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نغم صالح تدخل «تياترو» بعد «الباب الأخضر»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 03:01 مساء
نغم صالح تدخل «تياترو» بعد «الباب الأخضر»
المطربة والممثلة نغم صالح (خاص لـ بوابة الوسط)
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تشارك الفنانة والمطربة نغم صالح أولى بطولاتها في الدراما التلفزيونية وذلك من خلال مسلسل «تياترو» الذي يجمع مجموعة من الوجوه الشابة منهم مازن جمال عبدالناصر، ويوسف الأسدي، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتتعاون نغم صالح للمرة الثانية مع المخرج رؤوف عبدالعزيز بعد مشاركتها معه أخيرا في فيلم «الباب الأخضر» والذي يشارك في فعاليات مهرجان «الإسكندرية لسينما البحر المتوسط»، وقدمت من خلاله أغنية راب على طريقتها الخاصة، ضمن مشروع ألبوم غنائي يمزج بين أدائها الغنائي الطربي مع إيقاعات التراب ميوزيك العصرية، كما أن الفيلم كان أولى تجاربها في عالم التمثيل.

نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من ثماني سنوات، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة «الأندرجراوند»، حتى دخلت مرحلة احترافية تزامنا مع ظهور أشهر أغنياتها «عاملة نفسي نايمة» و«بقينا خايفين»، هذا بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها بمعهد الفنون المسرحية وتقديم عديد العروض المسرحية والأفلام القصيرة.

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