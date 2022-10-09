Atwasat

مهرجان «القنوات الفضائية»: أحمد السقا «أفضل ممثل سينما»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 03:37 مساء
مهرجان «القنوات الفضائية»: أحمد السقا «أفضل ممثل سينما»
ينتظر أحمد السقا عرض أجدد أفلامه «السرب» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

نال الفنان المصري أحمد السقا جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم «العنكبوت» من مهرجان «القنوات الفضائية».

ويستعد السقا لتسلم جائزته في الحفل المقرر إقامته يوم السبت الموافق 22 أكتوبر الجارى بأحد فنادق التجمع الخامس، وفقًا لبيان.

وعرض فيلم «العنكبوت» في السينمات خلال موسم عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

السرب
وفى سياق آخر، قرر السقا تأجيل تصوير مسلسله الجديد «وزن الريشة» المكون من 8 حلقات، إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تعاقده على بطولة مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان المقبل، إذ يحتاج العمل إلى تفرغ تام وتحضيرات كبيرة، ومن المقر الإعلان قريبًا عن تفاصيله.

مسلسل «وزن الريشة» تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدى، ويخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي مليء بالمفاجآت، وشهدت الأسابيع الماضية ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى بطولة العمل، وعلى رأسهم غادة عادل وشريف سلامة وأسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين.

- أحمد السقا يستعد لتصوير «وزن ريشة»

وينتظر الفنان المصري عرض فيلمه الجديد «السرب» الذى يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، لاسيما أنه يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد تنظيم «داعش»، ويقدم عددًا من الشخصيات الوطنية التي أسهمت في هذه الملحمة الاستثنائية، ويشارك في بطولته دياب، نيللي كريم، شريف منير، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم، وهو من تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون
غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين

غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين
«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة الخدمة

«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة ...
50 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام

50 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام
قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في «البريميرليغ»

قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في ...
اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات

اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات
تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية

تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية
مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم

مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم
الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض

الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟

هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟
الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي طرابلس في السودان

الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
لوحة للفنان فرنان ليجيه تبوح بأحد أسراره
لوحة للفنان فرنان ليجيه تبوح بأحد أسراره
وزارة العدل الروسية تتهم كاتب وفنان بالخيانة
وزارة العدل الروسية تتهم كاتب وفنان بالخيانة
تحية من أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية لحي «لنكولن سنتر»
تحية من أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية لحي «لنكولن سنتر»
ناشطان مناخيان يلصقان أيديهما بلوحة لبيكاسو في أستراليا
ناشطان مناخيان يلصقان أيديهما بلوحة لبيكاسو في أستراليا
الأوبرا المصرية تحتفل بمرور 34 عاما على افتتاحها
الأوبرا المصرية تحتفل بمرور 34 عاما على افتتاحها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
المزيد
صدى «الدمى الفارسية» يتردد في باريس
صدى «الدمى الفارسية» يتردد في باريس...
مهرجان «القنوات الفضائية»: أحمد السقا «أفضل ممثل سينما»
مهرجان «القنوات الفضائية»: أحمد السقا «أفضل ممثل سينما»...
95 فيلما من 43 دولة بمهرجان «الشارقة السينمائي للأطفال»
95 فيلما من 43 دولة بمهرجان «الشارقة السينمائي للأطفال»...
الأوبرا المصرية تحتفل بمرور 34 عاما على افتتاحها
الأوبرا المصرية تحتفل بمرور 34 عاما على افتتاحها...
ناشطان مناخيان يلصقان أيديهما بلوحة لبيكاسو في أستراليا
ناشطان مناخيان يلصقان أيديهما بلوحة لبيكاسو في أستراليا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط