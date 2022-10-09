مهرجان «القنوات الفضائية»: أحمد السقا «أفضل ممثل سينما»

القاهرة - بوابة الوسط

نال الفنان المصري أحمد السقا جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم «العنكبوت» من مهرجان «القنوات الفضائية».

ويستعد السقا لتسلم جائزته في الحفل المقرر إقامته يوم السبت الموافق 22 أكتوبر الجارى بأحد فنادق التجمع الخامس، وفقًا لبيان.

وعرض فيلم «العنكبوت» في السينمات خلال موسم عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

السرب

وفى سياق آخر، قرر السقا تأجيل تصوير مسلسله الجديد «وزن الريشة» المكون من 8 حلقات، إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تعاقده على بطولة مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان المقبل، إذ يحتاج العمل إلى تفرغ تام وتحضيرات كبيرة، ومن المقر الإعلان قريبًا عن تفاصيله.

مسلسل «وزن الريشة» تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدى، ويخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي مليء بالمفاجآت، وشهدت الأسابيع الماضية ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى بطولة العمل، وعلى رأسهم غادة عادل وشريف سلامة وأسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين.

- أحمد السقا يستعد لتصوير «وزن ريشة»

وينتظر الفنان المصري عرض فيلمه الجديد «السرب» الذى يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، لاسيما أنه يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد تنظيم «داعش»، ويقدم عددًا من الشخصيات الوطنية التي أسهمت في هذه الملحمة الاستثنائية، ويشارك في بطولته دياب، نيللي كريم، شريف منير، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم، وهو من تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.