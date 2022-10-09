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95 فيلما من 43 دولة بمهرجان «الشارقة السينمائي للأطفال»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 02:25 مساء
95 فيلما من 43 دولة بمهرجان «الشارقة السينمائي للأطفال»
شعار مهرجان «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» (الإنترنت)
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ينطلق، الإثنين، مهرجان «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» في دورته التاسعة، التي تحمل شعار «فكر سينما» على أن يختتم في 15 أكتوبر الجاري.

تتضمن الدورة الجديدة للمهرجان عرض 95 فيلمًا من 43 دولة، وتجمع كوكبة من الخبراء لتقديم 34 ورشة عمل توفر للأطفال والشباب فرصة استكشاف الفنون الإعلامية بأشكالها المتنوعة، والتعرف على جوانب صناعة الأفلام، وفقًا لوكالات.

كما تتضمن فعاليات المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، 16 فيلمًا تُعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات و6 أفلام تُعرض لأول مرة في منطقة الخليج ضمن فئاته السبع في موقعين هما «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» و«سيتيسنتر الزاهية» بالشارقة.

قدحة
ويعرض للمرة الأولى أيضًا في دولة الإمارات 16 فيلماً منها الفيلم الروائي الطويل «جيران» للمخرج السويسري من أصول كردية مانو خليل الذي يوظف حس الدعابة والسخرية في الفيلم لرواية حكاية طفولة في زمن الديكتاتورية، ومدى تعزيز الصداقة والمحبة والتضامن.

ومن ألمانيا تقدم المخرجة داماريس زيلك فيلم «أكثر جدّة مملة في العالم بأسره» ويقدم المخرج والكاتب السينمائي مجتبى سعيد فيلم «زوال».

وتشمل الأفلام التي تُعرض لأول مرة في منطقة الخليج 6 أفلام منها الفيلم القصير «دموع سين» وفيلم «قدحة» للمخرج أنيس الأسود وفيلم «شيرو» للمخرج كلاوديو كاسال.

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