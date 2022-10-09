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الأوبرا المصرية تحتفل بمرور 34 عاما على افتتاحها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 12:37 مساء
الأوبرا المصرية تحتفل بمرور 34 عاما على افتتاحها
نيفين الكيلاني (خاص لـ بوابة الوسط)
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تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بمرور 34 عامًا على افتتاحها، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وفي برنامج الحفل الذي يقام، الأحد، تستعرض فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ملامح من تاريخ الطرب، على المسرح الكبير ويتناوب على قيادته المايسترو صلاح غباشي والمايسترو أحمد عامر.

يبدأ الحفل بفيلم وثائقي من إعداد «استوديو المونتاج»، ويروي تاريخ الأوبرا المصرية منذ افتتاحها العام 1988 وحتى الآن وأهم الأنشطة والعروض، التي أقيمت على مسارحها أو خارجها، حسب بيان لدار الأوبرا.

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وتبحر الفرقة في نهر التراث، وتتغنى بجميع أشكال وقوالب الموسيقى العربية، التي قدمتها الأوبرا على مدار 34 عامًا.

ويصاحب ثلاثة منها تابلوهات حركية لعارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة، تصميم فاروق الشريف هي موشح «عجبًا لغزال» لفؤاد عبد المجيد، و«قلبي دليلي» لمحمد القصبجي، و«فين قلبي» لمحمد فوزي، إلى جانب موسيقى «بشرف عربات السيكا» - «على قد الليل ما يطول» لـسيد درويش، و«غريب الدار» لـمحمد القاسم، و«يا حلاوة الدنيا» لـزكريا أحمد، و«سلم علي» من الفلكلور وإعداد عبد الحليم نويرة، و«بصعب على روحي» لـأحمد صدقي، و«قد ما أحبك»، وغيرها.

 دار الأوبرا المصرية
وافتتحت دار الأوبرا المصرية فى 10 أكتوبر العام 1988، وتضم ثمانية مسارح هي الكبير، الصغير، المكشوف والنافورة إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة.

وتختص بتقديم أشكال متنوعة من الفنون الجادة والراقية هي الباليه، والأوبرا، والموسيقى الكلاسيكية والعربية، الصالونات الثقافية، معارض الفنون التشكيلية، إضافة إلى المهرجانات المتنوعة للموسيقى والغناء.

مجدي صابر (خاص لـ بوابة الوسط)
مجدي صابر (خاص لـ بوابة الوسط)
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