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وزارة العدل الروسية تتهم كاتب وفنان بالخيانة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 10:28 صباحا
وزارة العدل الروسية تتهم كاتب وفنان بالخيانة
مغني الراب الروسي أوكسيميرون في صورة التقطت في 26 نوفمبر 2018 في موسكو (أ ف ب)
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حدثت وزارة العدل الروسية لائحة «العملاء الأجانب»، متضمنة نجم البوب الروسي أوكسيميرون والكاتب دميتري غلوخوفسكي.

وكان ميرون فيودوروف (37 عاماً)، واسمه الفني أوكسيميرون، أكد في مقطع فيديو نشره أواخر فبراير أنه «ضد الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا»، واصفاً إياها بـ«الكارثة والجريمة»، وكتب في مواقع التواصل «لا للحرب».

ويضم حساب أوكسيميرون الذي يحظى بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب الروسي، عبر انستغرام 2,1 مليون متابع، وفق «فرانس برس».

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إضافة إلى أوكسيميرون، أُدرج على القائمة اسم الكاتب دميتري غلوخوفسكي (43 سنة)، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات حبس بسبب انتقاده الجيش الروسي عقب الهجوم الذي شنّه على أوكرانيا.

وسبق لمؤلف كتاب «مترو 2033» الذي بيعت نسخات كثيرة منه، أن طالب السلطات الروسية بإنهاء الحرب عقب الهجمات الأولى على أوكرانيا.

وكانت وزارة الداخلية الروسية أدرجت أوائل يونيو اسم الكاتب الموجود ربما خارج روسيا، على قائمة المطلوبين فيها.

أليونا بوبوفا
وظهر كذلك اسم أليونا بوبوفا، وهي ناشطة حقوقية روسية معروفة بحملتها الالكترونية ضد العنف المنزلي في روسيا، في القائمة المنشورة كـ«عميلة أجنبية».

وشنّت روسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية حملة قمع غير مسبوقة، إذ استحدثت السلطات قانوناً ينص على الحبس لفترة تصل إلى 15 عاماً في حالة نشر أي معلومات عن الجيش تعتبرها السلطات أنها مضللة.

وتأتي الموجة الجديدة من قمع الشخصيات الثقافية بعد ساعات على منح المنظمة غير الحكومية الروسية «ميموريال» المحظورة في روسيا منذ 2021، جائزة نوبل للسلام.

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