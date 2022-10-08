Atwasat

بعد نيويورك.. لوس أنجليس تحاكم هارفي واينستين بتهمة الاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 03:49 مساء
بعد نيويورك.. لوس أنجليس تحاكم هارفي واينستين بتهمة الاغتصاب
المنتج الأميركي السابق هارفي واينستين لدى وصوله إلى المحكمة في مانهاتن في 24 فبراير 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

بعدما سبق للقضاء في نيويورك أن دانه في قضية مماثلة، تبدأ في لوس أنجليس، الإثنين، محاكمة جديدة للمنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ويأتي ذلك بعد خمس سنوات من انطلاق موجة «مي تو» التي كشفت النقاب عن اعتداءاته، وفق «فرانس برس».

ويمضي منتج فيلم «بالب فيكشن» (70 عاما) عقوبة بالسجن لـ23 سنة صدرت في حقه العام 2020 بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب في نيويورك.

- هارفي واينستين يريد 5 ملايين دولار تعويضا عن حادث سير
يتهمه بالاعتداء الجنسي.. ممثل يطالب كيفن سبايسي بتعويض 40 مليون دولار

ويواجه في المحاكمة الجديدة التي ستنعقد في لوس أنجليس، المدينة التي كان يتمتع فيها بنفوذ كبير في هوليوود، اتهامات من خمس نساء باغتصابهن أو الاعتداء جنسيا عليهن داخل فنادق بين العامين 2004 و2013.

وتنطلق الإثنين المحاكمة التي يفترض أن تستمر شهرين، باختيار أعضاء هيئة المحلفين. وفي يوليو 2021، دفع واينستين ببراءته خلال جلسات تمهيدية في محكمة لوس أنجليس حضرها على كرسيه المتحرك مرتديا بزة السجناء البنية.

وفي حال صدور قرار بإدانة قطب هوليوود السابق، قد يحكم عليه بالحبس ما يصل إلى 140 عاما إضافة إلى محكوميته في نيويورك والتي رد القضاء الأميركي استئنافا تقدم به المنتج في شأنها. وواينستين متهم أيضا في المملكة المتحدة بارتكاب اعتداءات جنسية تعود إلى العام 1996.

الاعتداء الجنسي والتحرش
وبدأت اتهامات الاعتداء الجنسي والتحرش في حق واينستين تظهر إلى العلن العام 2017، فيما شكلت إدانته في مارس 2020 بنيويورك انتصارا مهما لحركة «مي تو».

وفي المجموع، اتهمت حوالي 90 امرأة، بينهن النجمات أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وروزانا أركيت، المنتج السابق هارفي واينستين بالتحرش أو الاعتداء الجنسي. إلا أن عددا من هذه الوقائع التي يعود بعضها إلى عام 1977 سقط بالتقادم.

وكان المنتج السابق يؤكد باستمرار أن العلاقات الجنسية مع هؤلاء النساء كانت تحصل بموافقتهن.

وفي يوليو 2021، قال وكيل الدفاع عنه المحامي مارك ويركسمان للصحفيين إن المزاعم التي تطاله «غير مثبتة وتفتقد للموثوقية ولا تستند إلى أي أساس»، مشيرا إلى عدم وجود أي أدلة من الطب الشرعي أو شهود موثوق بهم لدعم هذه الاتهامات.

فيلم تزامنا مع المحاكمة
وخلال محاكمته في نيويورك، ناشد فريق الادعاء هيئة المحلفين تصديق كلام الضحايا من دون تقديم أي أدلة من الطب الشرعي وفي ظل عدم استدعاء أي شهود للإفادة بأقوالهم.

ومن أبرز التهم التي وجهت إلى واينستين في كاليفورنيا اغتصاب عارضة أزياء إيطالية في أحد فنادق بيفرلي هيلز في فبراير 2013، والاعتداء الجنسي على الممثلة لورين يونغ في حمام فندق آخر.

وسبق ليونغ، وهي الوحيدة التي لم تبق هويتها طي الكتمان في القضية، أن أدلت بإفادتها خلال محاكمة نيويورك.

وشددت وكيلة عدد من الضحايا العام الفائت على أن إجراء محاكمة جديدة في لوس أنجليس أمر ضروري للضحايا، مشيرة إلى أن هؤلاء «لم يتسن لهن إلى الآن» إيصال قضاياهن إلى القضاء.

ومنذ سقوط واينستين، أدت قضايا العنف الجنسي التي تناولتها حركة «مي تو» إلى إبراز عدد كبير من الاتهامات أفضت إلى محاكمات عدة.

دعوى مدنية
يحاكم الممثل كيفين سبايسي مثلا في نيويورك بدعوى مدنية رفعها الممثل الأميركي أنتوني راب متهما إياه بالاعتداء الجنسي عليه العام 1986 عندما كان في الرابعة عشرة.

وتتزامن محاكمة واينستين الجديدة مع العرض الأول لفيلم «شي سد» الذي سيقام الأسبوع المقبل ضمن مهرجان نيويورك السينمائي، ويتناول العمل التحقيق الذي أجراه صحفيا «نيويورك تايمز» في شأن اعتداءات واينستين الجنسية.

وكان لواينستين قبل سقوطه نفوذ كبير في هوليوود. ففي نهاية سبعينيات القرن الفائت، أسس شركة «ميراماكس» للإنتاج مع شقيقه، وبيعت لشركة «ديزني» العام 1993، ثم أطلقا شركة «ذي واينستين كومباني» التي حققت نجاحات كبيرة منها فيلم «إنغلوريوس باستردس» للمخرج الأميركي كوينتن تارانتينو.

وتلقت أفلام واينستين أكثر من 300 ترشيح لجوائز الأوسكار على مدى سنوات، وفازت منها بواحدة وثمانين جائزة.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي

بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية

عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل

فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل
«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»

«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»
كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» الأميركية

كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» ...
محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية

محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة ...
برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ ...
انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة

انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023

الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023
الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة

الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة
رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»

رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا ...
رسميا.. ليفربول تستضيف «يوروفيجن 2023»
رسميا.. ليفربول تستضيف «يوروفيجن 2023»
يتهمه بالاعتداء الجنسي.. ممثل يطالب كيفن سبايسي بتعويض 40 مليون دولار
يتهمه بالاعتداء الجنسي.. ممثل يطالب كيفن سبايسي بتعويض 40 مليون ...
نتفليكس تمنح السينمات الأميركية السبق في عرض «نايفز أوت»
نتفليكس تمنح السينمات الأميركية السبق في عرض «نايفز أوت»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
أحمد الفيتوري: الرواية «نثر المتعة».. والصحفي والأكاديمي مهمتهما «ترويج النص» أو «وأده»
أحمد الفيتوري: الرواية «نثر المتعة».. والصحفي والأكاديمي ......
المزيد
لوحة للفنان فرنان ليجيه تبوح بأحد أسراره
لوحة للفنان فرنان ليجيه تبوح بأحد أسراره...
بعد نيويورك.. لوس أنجليس تحاكم هارفي واينستين بتهمة الاغتصاب
بعد نيويورك.. لوس أنجليس تحاكم هارفي واينستين بتهمة الاغتصاب...
صراع إنجليزي - فرنسي في التعليم الابتدائي بالجزائر
صراع إنجليزي - فرنسي في التعليم الابتدائي بالجزائر...
نتفليكس تمنح السينمات الأميركية السبق في عرض «نايفز أوت»
نتفليكس تمنح السينمات الأميركية السبق في عرض «نايفز أوت»...
يتهمه بالاعتداء الجنسي.. ممثل يطالب كيفن سبايسي بتعويض 40 مليون دولار
يتهمه بالاعتداء الجنسي.. ممثل يطالب كيفن سبايسي بتعويض 40 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط