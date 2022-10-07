قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»

القاهرة - بوابة الوسط

عن قصتها «عندما تتداعى الأشياء»، حلت الليبية أسماء مصطفى القرقني ضمن لائحة الفائزين في مسابقة الأقلام الجادة، المعنونة «صاحبة الجلالة» للعام 2022، التي ينظمها ويشرف عليها صالون التميز.

المشاركات لهذه الدورة، جاءت من كل من: ليبيا والإمارات وموريتانيا وعمان ولبنان واليمن والمملكة المغربية والعراق والسعودية والأردن وسورية وفلسطين ومصر والسودان وتونس والجزائر، حسب صفحة «بلد الطيوب» في «فيسبوك».

الأسماء الفائزة بمجال القصة:

1- هامل هديل – جزائري –الكهل والعجوز.

2- محمود محمد حضاري – مصر –الفوز.

3- الحسين اقديم، المغرب، العائد من المقبرة.

4- صابر جاسم المعارج، العراق، فتي غيبه النهر.

5- جمال بلعربي، الجزائر، قوارير الأمل.

6- سوسن حمدي محفوظ، مصر، أحلام الخريف.

7- طارق ادم مبارك جمعة، السودان، الجيفة.

8- عبدالوهاب علي الصبخة، السعودية، أحادية الجانب.

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9- وفاء إسماعيل المبيض، فلسطين، هنا أرضي لو بخيمة.

10- رنا العسلي، سورية، يوميات رجل ميت.

11- أسماء مصطفى القرقني، ليبيا، عندما تتداعى الأشياء.

12- شريف الكردي، مصر، عدة ليالي.

13- دلال أبوطالب، الأردن، الحديقة.

14- سلمي النور أحمد، الإمارات، حبة كيوي.

15- محمد ريحان الندوي، الهند، قلب ضيق.

16_ هبة البدهلي، مصر، مربع فقد ضلعا.

17- أحمد عبد الله إسماعيل، مصر، أم الصبي.

18- أنهار العمري، عمان، إلى أبي.

19- مينا خيري، مصر، شاهد قبر الحذف.

20- فاطمة حمزة، مصر، فاض الكيل.

21- إسماعيل خلف، مصر، تسول.