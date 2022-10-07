احتفالا بذكرى المولد النبوي.. المزوغي في ضيافة بيت الشعر بالقيروان

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم بيت الشعر بالقيراوان (تونس)، في الرابعة عصر الجمعة، أمسية مغاربية، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتتضمن الاحتفالية محاضرة للدكتور مراد الرماح، عن التقنيات والمنشآت المائية في العصر الإسلامي المبكر بالقيروان، وفق منشور الصفحة الرسمية لبيت الشعر في «فيسبوك».

- نص جديد للشاعر محمد المزوغي

وكذلك تقام أمسية شعرية، يحيها الشاعر الليبي محمد المزوغي، ومن الجزائر الشاعر محمد النحال، ومن تونس محمد منصف الرمضاني.

ويلقي سليم الهداجي قصيدة «نهج البردة» للشاعر المصري الراحل أحمد شوقي الملقب «أمير الشعراء»، مع وصلات موسيقية.

مشاركات إقليمية ودولية

وللمزوغي مشاركات محلية وإقليمية ودولية متعددة، ومنها فوزه في الدورة السادسة لمهرجان المختار اللغماني للشعر العربي، والتي أقيمت بمدينة مارث التابعة لولاية قابس بتونس، بالمركز الثالث عن قصيدته «أقوى من الموت».

وحينها قال المزوغي في كلمة له: «إن التسابق لم يكن هدفي وليس هو ما سعيت إليه أردت فقط أن تكون ليبيا حاضرة في هذا المحفل وأن يرتفع علمها فيه وأن تلتقي بالأشقاء فما أجمل أن يلتقي الأشقاء وإني أهدى هذا الفوز إلى وطني الذي أتمنى أن ينهض كالعنقاء من بين الرماد وأن يعود لأخذ مكانته اللائقة به في المحافل الثقافية والمهرجانات الأدبية».