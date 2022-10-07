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عرض الأرجنتيني «المستقبل لنا» على شاشة «قافلة بين سينمائيات»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 09:55 صباحا
عرض الأرجنتيني «المستقبل لنا» على شاشة «قافلة بين سينمائيات»
من الفيلم الوثائقي «المستقبل لنا» (الإنترنت)
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بدأ، الخميس، عرض الفيلم الوثائقي «المستقبل لنا» للمخرجة الأرجنتينية فيرنا مولينا والمخرج إرنستو أرديتو والذي يستمر عرضه «أونلاين» لمدة أسبوع عبر موقع «قافلة بين سينمائيات».

الفيلم يعرض ضمن برنامج «كارت بلانش» لعروض الأفلام خلال العام 2022، وصاحبة الـ«كارت بلانش» لهذا الشهر، والتي اختارت الفيلم للعرض هي المخرجة والكاتبة عرب لطفي وسوف تجري لقاء مفتوحًا على الإنترنت مع المخرجة فيرنا مولينا بمشاركة الجمهور في مصر والعالم العربي خلال اليوم الأخير لعرضه، الخميس 13 أكتوبر.

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«المستقبل لنا» فيلم من إنتاج 2014، ويروي قصة مجموعة من المراهقين، طلاب الكلية الوطنية في بوينس آيرس، تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا، والذين جرى اختطافهم وإخفاؤهم على يد السلطات الأرجنتينية العام 1976، بسبب نشاطهم المعارض في بداية السبعينيات. ينتقل الفيلم بين حكايات ثمانية من الطلاب فيما يشبه الأحجية التي يصنعها المزيج المتداخل من التسجيلات القديمة والأصوات الحية للناجين منهم، حيث لا يزال بعضهم مختفين، بينما عاد البعض الآخر محاولًا استعادة حياته بعد المنفى الطويل.

قلب المصنع
مخرجة الفيلم فيرنا مولينا، ولدت في بوينس آيرس العام 1975، وشاركت المخرج أرنيستو أرديتو إخراج مجموعة من الأفلام التي حصلت على 62 جائزة دولية، أولها الفيلم الوثائقي «ريموند» في العام 2003.

 وفي الفترة ما بين 2008 و2017 أخرجا معًا مجموعة من الأفلام الوثائقية الطويلة من بينها «قلب المصنع» (2008)، «مورينو» (2013)، أليخاندرا (2013)، «المستقبل لنا» (2014)، ومسلسل تلفزيوني حول أبرز الكتاب الأرجنتينيين: (خوليو كورتازار، خورخي لويس بورجيس، ماريا إيلينا والش، وأليخاندرا بيزارنيك).

 وفي العام 2017 شاركت أرنيستو أرديتو إخراج فيلمها الروائي الأول «سيمفونية لآنا» والذي فاز بجائزة نقاد السينما الروسية في مهرجان «موسكو السينمائي الدولي»، بينما فيلمهما الروائي الأحدث «ساحرة هتلر» الذي تم تصويره خلال تفشي جائحة «كوفيد-19»، فسيتم إطلاقه خلال الأشهر المقبلة.

عرب لطفي
أما المخرجة والكاتبة عرب لطفي فتخرجت في المعهد العالي للسينما بالقاهرة العام 1976، وبعد العمل لعدة سنوات في مجال الأفلام الروائية، مع محمد خان وعاطف الطيب، انتقلت إلى صناعة الأفلام التسجيلية، ومن أفلامها: «البوابة الفوقا»، «مرآة جميلة»، «رانجو»، «الفرح مصري»، «احكي يا عصفورة».

شاركت عرب لطفي كعضو لجنة تحكيم في الكثير من المهرجانات السينمائية، كما شاركت في العديد من الفعاليات السينمائية العالمية كضيف شرف أو فنان زائر. عرب لطفي هي عضو كل من اتحاد التسجيليين العرب، واتحاد نقاد السينما المصري، كما تعمل مدرسة في قسم الفيلم بالجامعة الأميركية في القاهرة.

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