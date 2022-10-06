إطلاق البوستر الرسمي لـ«حظك اليوم» تمهيدا لعرضه بالسينمات

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «حظك اليوم» البوستر الرسمي وذلك قبل طرحه بجميع دور العرض في 12 أكتوبر الجاري. ويظهر في البوستر أبطال الفيلم كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى داخل عجلة الحظ فيما تتطاير من حولهم دولارات وجنيهات ذهبية.

تبدأ أحداث «حظك اليوم» بتعرف الانفلونسر «ليلى» على «عُمر» الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدى كخطة بسيطة للحصول على العقد يؤدي إلى تورطهما وأصدقائهما في مشاكل أكبر.

الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي ومروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي وشهد الشاطر وندى أكرم، ومحمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد البيلي وإنتاج إيهاب السرجاني وتسويق وعلاقات عامة «MAD Solutions».

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كانت الفترة الماضية قد شهدت حملة ترويجية كبيرة بدأت بتعاون الشركة المنتجة مع محل مثلجات وحلويات شهير، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية فيديوهات وأخبارًا حول صناديق هدايا تحتوي على حلوى وتورتة تم توزيعها على عدد من المواقع والشخصيات الشهيرة، فيما يظهر على الصندوق اسم الفيلم «حظك اليوم» وهاشتاغ «إحنا بتوع عيد ميلاد» دون أي تفسير، ما دفعهم للتساؤل حول من يكون وراء الحملة الترويجية قبل أن تأتي الإجابة في صورة الإعلان التشويقي للفيلم.