أوركسترا كييف السيمفونية تبدأ جولة أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

أحيت أوركسترا كييف السيمفونية، الأربعاء، حفلة في باريس هي الأولى لها في العاصمة الفرنسية منذ تأسيسها قبل نحو 40 عاما، وعزفت الفرقة التي تعيش خارج بلدها بسبب الغزو الروسي مقطوعات فرنسية وأوكرانية.

وقاد الأوركسترا الأوكرانية التي تضم نحو 40 موسيقيا خلال الحفلة التي أقيمت في دار باريس الفلهارمونية الإيطالي لويجي غاجيرو، وتضمنت مقطوعات للفرنسيين غابريال فوريه وفرانسيس بوليك، وأخرى لملحنين أوكرانيين كماكسيم بيريزوفسكي وديمتري بورتنيانسكي وميكولا ليسينكو.

وعزفت الأوركسترا السيمفونية الرقم 31 لموزار المعروفة باسم «باريس». وقالت المديرة المفوضة للفرقة آنا ستافيتشنكو «الهدف من ذلك إظهار احترامنا لهذه المدينة التي تستضيفنا».

وأضاف «نمزج دائما المقطوعات الموسيقية الأوكرانية مع الربرتوار العالمي لكي نبين أن أوكرانيا كانت دائما ولا تزال جزءا من العملية الثقافية الأوروبية».

وبدأت أوركسترا كييف السيمفونية جولة أوروبية تشمل بولندا وألمانيا وسويسرا وتستمر إلى الأول من مايو.