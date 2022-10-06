اتفاق بين بالدوين وعائلة مديرة تصوير «راست» بشأن مقتلها بالخطأ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الممثل الأميركي أليك بالدوين، الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق مع عائلة مديرة تصوير فيلم الوسترن «راست» هالينا هاتشنز التي قُتِلت في أكتوبر 2021 بطلقة من مسدس كان يحمله أصابتها عرضا خلال التصوير، في حادث هزّ هوليوود.

وكتب الممثل في منشور على «إنستغرام» إنه «ممتن لكل من ساهم في حل هذه القضية المأساوية والمؤلمة». وسيُعاود إنتاج الفيلم في يناير 2023، بحسب بيان منفصل تلقته وكالة «فرانس برس».

ويُسقط الاتفاق الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة هاتشنز على بالدوين.

ذكرى هالينا

ولم يُكشف النقاب عن قيمة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، والذي ينبغي أن يكرّسه رسميا قاضٍ.

ونقل بيان أصدرته إدارة إنتاج «راست» عن زوج مديرة التصوير الراحلة ماثيو هاتشنز قوله «لا أرغب في توجيه الاتهامات أو تحديد مذنبين (سواء أكان المنتج أو بالدوين)». وأضاف «كلنا مقتنعون بأن مصرع هالينا نتج من حادث مروع».

وأشار إلى أن التصوير سيعاوَد في يناير 2023 «مع جميع المشاركين الرئيسيين»، موضحًا أنه سيتولى مهمة المنتج التنفيذي.

ووقع الحادث في 21 أكتوبر بمزرعة بمدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو، حين كان أليك بالدوين يستخدم سلاحا جرى تقديمه له على أنه محشو برصاص خلّبي، أثناء التمرين على مشهد مع مديرة التصوير هالينا هاتشنز. غير أن رصاصًا حيًا انطلق من المسدس ما أدى إلى مقتل هاتشنز (42 عاما)، وإلى إصابة المخرج جويل سوزا بجروح.

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وأعرب سوزا، الأربعاء، عن ارتياحه إلى معاودة تصوير الفيلم. ونقل عنه البيان قوله «مع أنه أمر حلو ومر في آن واحد، إلا أنني سعيد لأننا سننهي معا ما بدأناه هالينا وأنا. ستكرس كل جهودي في هذا الفيلم لتكريم ذكرى هالينا».

تدابير التقشف

وكان لهذا الحادث وقع قوي جدا في داخل وخارج الولايات المتحدة التي تشهد باستمرار سقوط قتلى وجرحى في حوادث تتسبب بها الأسلحة النارية التي يحتفظ بها أميركيون كثر. ودفع مقتل هاتشنز استوديوهات هوليوود إلى إعادة النظر في قواعد وشروط تصوير الأفلام.

وكان زوج هالينا هاتشنز وابنها تقدما الأسبوع الماضي بشكوى مدنية ضد الممثل، متهمين إياه خصوصا باعتماد «سلوك خطر». كما اعتبر محامي العائلة أن تدابير التقشف التي اعتمدها الممثل وسائر منتجي فيلم الويسترن ذي الميزانية المنخفضة أدت إلى مقتل هالينا هاتشنز.

ورفعت دعاوى عدة أمام القضاء المدني على بالدوين الذي شارك أيضا في إنتاج «راست»، سعيا من متضررين إلى الحصول على تعويضات. لكن الممثل البالغ 64 عاما والذي أدى دور الرئيس السابق دونالد ترامب بطريقة هزلية في برنامج «ساترداي نايت لايف» دأب على القول إنه تبلّغ من المسؤولين في موقع التصوير إن المسدس الذي استخدمه لا يحتوي على ذخيرة حية، وأن الضحية هالينا هاتشنز طلبت منه أن يصوب في اتجاهها، وأنه لم يضغط على الزناد عند انطلاق العيار الناري القاتل.