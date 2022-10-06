Atwasat

اتفاق بين بالدوين وعائلة مديرة تصوير «راست» بشأن مقتلها بالخطأ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 02:25 مساء
اتفاق بين بالدوين وعائلة مديرة تصوير «راست» بشأن مقتلها بالخطأ
الممثل الأميركي أليك بالدوين في نيويورك، 22 يونيو 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الممثل الأميركي أليك بالدوين، الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق مع عائلة مديرة تصوير فيلم الوسترن «راست» هالينا هاتشنز التي قُتِلت في أكتوبر 2021 بطلقة من مسدس كان يحمله أصابتها عرضا خلال التصوير، في حادث هزّ هوليوود.

وكتب الممثل في منشور على «إنستغرام» إنه «ممتن لكل من ساهم في حل هذه القضية المأساوية والمؤلمة». وسيُعاود إنتاج الفيلم في يناير 2023، بحسب بيان منفصل تلقته وكالة «فرانس برس».

ويُسقط الاتفاق الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة هاتشنز على بالدوين.

ذكرى هالينا
ولم يُكشف النقاب عن قيمة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، والذي ينبغي أن يكرّسه رسميا قاضٍ.

ونقل بيان أصدرته إدارة إنتاج «راست» عن زوج مديرة التصوير الراحلة ماثيو هاتشنز قوله «لا أرغب في توجيه الاتهامات أو تحديد مذنبين (سواء أكان المنتج أو بالدوين)». وأضاف «كلنا مقتنعون بأن مصرع هالينا نتج من حادث مروع».

وأشار إلى أن التصوير سيعاوَد في يناير 2023 «مع جميع المشاركين الرئيسيين»، موضحًا أنه سيتولى مهمة المنتج التنفيذي.

ووقع الحادث في 21 أكتوبر بمزرعة بمدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو، حين كان أليك بالدوين يستخدم سلاحا جرى تقديمه له على أنه محشو برصاص خلّبي، أثناء التمرين على مشهد مع مديرة التصوير هالينا هاتشنز. غير أن رصاصًا حيًا انطلق من المسدس ما أدى إلى مقتل هاتشنز (42 عاما)، وإلى إصابة المخرج جويل سوزا بجروح.

- استعان بتحرٍّ خاص.. بالدوين يتوقع عدم توجيه تهم لأحد في مقتل هالينا هاتشينز

- سلطات نيو مكسيكو تحمّل منتجي فيلم «راست» مسؤولية الحادثة القاتلة

وأعرب سوزا، الأربعاء، عن ارتياحه إلى معاودة تصوير الفيلم. ونقل عنه البيان قوله «مع أنه أمر حلو ومر في آن واحد، إلا أنني سعيد لأننا سننهي معا ما بدأناه هالينا وأنا. ستكرس كل جهودي في هذا الفيلم لتكريم ذكرى هالينا».

تدابير التقشف
وكان لهذا الحادث وقع قوي جدا في داخل وخارج الولايات المتحدة التي تشهد باستمرار سقوط قتلى وجرحى في حوادث تتسبب بها الأسلحة النارية التي يحتفظ بها أميركيون كثر. ودفع مقتل هاتشنز استوديوهات هوليوود إلى إعادة النظر في قواعد وشروط تصوير الأفلام.

وكان زوج هالينا هاتشنز وابنها تقدما الأسبوع الماضي بشكوى مدنية ضد الممثل، متهمين إياه خصوصا باعتماد «سلوك خطر». كما اعتبر محامي العائلة أن تدابير التقشف التي اعتمدها الممثل وسائر منتجي فيلم الويسترن ذي الميزانية المنخفضة أدت إلى مقتل هالينا هاتشنز.

ورفعت دعاوى عدة أمام القضاء المدني على بالدوين الذي شارك أيضا في إنتاج «راست»، سعيا من متضررين إلى الحصول على تعويضات. لكن الممثل البالغ 64 عاما والذي أدى دور الرئيس السابق دونالد ترامب بطريقة هزلية في برنامج «ساترداي نايت لايف» دأب على القول إنه تبلّغ من المسؤولين في موقع التصوير إن المسدس الذي استخدمه لا يحتوي على ذخيرة حية، وأن الضحية هالينا هاتشنز طلبت منه أن يصوب في اتجاهها، وأنه لم يضغط على الزناد عند انطلاق العيار الناري القاتل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال

انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة الترايثلون

البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة ...
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط

«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه

البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فنانات فرنسيات يتضامن مع الإيرانيات بقص خصل من شعرهن
فنانات فرنسيات يتضامن مع الإيرانيات بقص خصل من شعرهن
كيفن سبايسي يواجه دعوى التحرش جنسيا بممثل أميركي
كيفن سبايسي يواجه دعوى التحرش جنسيا بممثل أميركي
أمير المصري: انتظروني في «هاشتاج جوزني»
أمير المصري: انتظروني في «هاشتاج جوزني»
ديانا حداد تغني باللهجة المصرية «أحلى كبل» (فيديو)
ديانا حداد تغني باللهجة المصرية «أحلى كبل» (فيديو)
الفرنسية أني إرنو تفوز بـ«نوبل الآداب»
الفرنسية أني إرنو تفوز بـ«نوبل الآداب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
المزيد
أوركسترا كييف السيمفونية تبدأ جولة أوروبية
أوركسترا كييف السيمفونية تبدأ جولة أوروبية...
اتفاق بين بالدوين وعائلة مديرة تصوير «راست» بشأن مقتلها بالخطأ
اتفاق بين بالدوين وعائلة مديرة تصوير «راست» بشأن مقتلها ......
ديفيد بووي وكيم كارداشيان يلهمان الأهل في تسمية مواليدهم
ديفيد بووي وكيم كارداشيان يلهمان الأهل في تسمية مواليدهم...
الفرنسية أني إرنو تفوز بـ«نوبل الآداب»
الفرنسية أني إرنو تفوز بـ«نوبل الآداب»...
ديانا حداد تغني باللهجة المصرية «أحلى كبل» (فيديو)
ديانا حداد تغني باللهجة المصرية «أحلى كبل» (فيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط