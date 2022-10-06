Atwasat

ديفيد بووي وكيم كارداشيان يلهمان الأهل في تسمية مواليدهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 03:01 مساء
ديفيد بووي وكيم كارداشيان يلهمان الأهل في تسمية مواليدهم
كيم كارداشيان في بيفرلي هيلز، 27 مارس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تبيّن أن اسم زيغي الذي استخدمه النجم البريطاني ديفيد بووي في أحد ألبوماته، واسم ساينت نجل كيم كارداشيان من زوجها السابق كانييه ويست، شكلا مصدر إلهام للأسماء التي يطلقها الأهل على مواليدهم في إنجلترا وويلز، وهما آخذان في الانتشار.

وارتفع عدد الذكور الذي أطلق عليهم ذووهم اسم زيغي المستوحى من ألبوم «زيغي ستاردست» الذي أصدره بووي العام 1972، من 49 سنة 2016 إلى 136 في 2021، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني التي نُشرت، الأربعاء، وفق «فرانس برس».

وتوفي الفنان البريطاني في يناير 2016 عن عمر يناهز 69 عاما، لكنّ شعبيته بقيت كبيرة كما كانت دائما.

أما اسم بووي نفسه، فيُطلّق بصورة متزايدة على الذكور والإناث، إذ ارتفع من أقل من 40 العام 2016 إلى نحو 80 بعد خمس سنوات، وكذلك أُعطيَ هذا الاسم لنحو 30 طفلة العام 2021.

وتتنوع مصادر الإلهام بقدر ما تتنوع أذواق الأهل. فعندما أطلق كانييه ويست وكيم كارداشيان اسم ساينت على طفلهما في ديسمبر 2015 قبل أن ينفصلا، تأثر عشاقهما، فزادت شعبية الاسم أكثر من عشرة أضعاف، واختير لنحو 60 مولودا ذكرا العام 2021 في إنجلترا وويلز.

- كيم كارداشيان تنفصل عن بيت ديفيدسون

وساهم مسلسل «سيكس ايديوكيشن» (Sex Education) على «نتفليكس» في نشر اسمي أوتيس الذي أُطلِق على 750 طفلاً ولدوا العام 2021 في مقابل 250 العام 2016، ومايف الذي أطلق على 650 مولودا العام 2021 مقارنة بنحو 60 العام 2016.

مابيل
كذلك يشكّل المغني البريطاني جورج إزرا ومواطنته مابيل مصدر إلهام للآباء في تسمية أبنائهم.

وكاد إزرا يكون بين الأسماء الخمسين الأولى المستخدمة للمواليد الجدد العام 2021 بفعل تنامي شعبية النجم الموسيقي. أما عدد الفتيات اللواتي حملن اسم مابيل العام 2021 فبلغ 885، بعد زيادة كبيرة العامين 2018 و2020.

ورّجّح مكتب الإحصاءات أن يكون هذا الإقبال ناجما عن «التأثر بالمغنية وكاتبة الأغاني مابيل، التي وصلت أغنيتها المنفردة + فايندر كيبرز + إلى المراكز العشرة الأولى في ترتيب المبيعات العام 2017، فيما حلّ ألبومها + هاي إكسبكتيشنز + في المركز الثالث العام 2019».

وتبوأ اسما نواه وأوليفيا صدارة ترتيب 2021. ويحتفظ أوليفيا بذلك بالمركز الأول الذي يحتله منذ ستّ سنوات في لائحة الأسماء الأكثر شعبية للفتيات الصغيرة. أما بالنسبة للذكور، فانتزع نواه القمة من أوليفر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال

انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة الترايثلون

البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة ...
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط

«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه

البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فنانات فرنسيات يتضامن مع الإيرانيات بقص خصل من شعرهن
فنانات فرنسيات يتضامن مع الإيرانيات بقص خصل من شعرهن
كيفن سبايسي يواجه دعوى التحرش جنسيا بممثل أميركي
كيفن سبايسي يواجه دعوى التحرش جنسيا بممثل أميركي
أمير المصري: انتظروني في «هاشتاج جوزني»
أمير المصري: انتظروني في «هاشتاج جوزني»
ديانا حداد تغني باللهجة المصرية «أحلى كبل» (فيديو)
ديانا حداد تغني باللهجة المصرية «أحلى كبل» (فيديو)
الفرنسية أني إرنو تفوز بـ«نوبل الآداب»
الفرنسية أني إرنو تفوز بـ«نوبل الآداب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
المزيد
أوركسترا كييف السيمفونية تبدأ جولة أوروبية
أوركسترا كييف السيمفونية تبدأ جولة أوروبية...
اتفاق بين بالدوين وعائلة مديرة تصوير «راست» بشأن مقتلها بالخطأ
اتفاق بين بالدوين وعائلة مديرة تصوير «راست» بشأن مقتلها ......
ديفيد بووي وكيم كارداشيان يلهمان الأهل في تسمية مواليدهم
ديفيد بووي وكيم كارداشيان يلهمان الأهل في تسمية مواليدهم...
الفرنسية أني إرنو تفوز بـ«نوبل الآداب»
الفرنسية أني إرنو تفوز بـ«نوبل الآداب»...
ديانا حداد تغني باللهجة المصرية «أحلى كبل» (فيديو)
ديانا حداد تغني باللهجة المصرية «أحلى كبل» (فيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط