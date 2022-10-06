ديانا حداد تغني باللهجة المصرية «أحلى كبل» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد أحدث فيديو كليب لها والذي يحمل عنوان «أحلى كبل» باللهجة المصرية، وذلك عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».

أغنية «أحلى كبل» من كلمات ضياء عشا وألحان عمر خير، وهي إحدى أغنيات ألبوم ديانا الجديد الذي يحمل عنوان «ديانا حداد 2022»، وفقا لبيان.

وكشفت المطربة اللبنانية أنها من المقرر أن تقابل جمهورها في مصر من خلال اشتراكها بحفل ضمن مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

ووضعت ديانا قائمة طويلة بالأغاني التي تنوي تقديمها وستطلب من جمهورها الاختيار من بينها، كما وعدت أنها ستقدم على المسرح أغاني لعمالقة الفن العربي.

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واختارت حداد العودة من خلال ألبوم غنائي جديد يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات حمل عنوان «ديانا حداد 2022» من إنتاجها، وبدأت بطرح أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاما ولحنا. حملت الأغنية اللبنانية عنوان «مغنجة» تعاونت في كلماتها وألحانها مع إيفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقيا غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبدالرضا، والماستر مع سليم سلامة.

أما الأغنية الثانية من اللون الخليجي فحملت عنوان «وحشني شخص» جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن اختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترنغ مع حسام كامل.

كما طرحت أغنية خليجية أخرى بعنوان «على هونك» من كلمات وألحان عبدالله السالم وحققت نجاحا كبيرا حيث حصدت مليون مشاهدة عبر «يوتيوب».

وتطرح ديانا باقي أغنيات الألبوم تباعا ضمن خطة أعدتها لتقوم بطرح أغنيتين في كل شهر وضمن خطة إعلامية جديدة، حيث ستقوم بالكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.