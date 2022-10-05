أمينة هدريز ومحمد النعاس يشاركان في «ملتقى الرواية العربية» بتونس

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

تشارك الدكتورة والناقدة أمينة هدريز الأستاذة بجامعة «طرابلس»، والروائي محمد النعاس الفائز بجائزة البوكر للرواية العربية لهذا العام في ملتقى الرواية العربية الذي يعقد بمدينة مدنين بتونس والذي تنظمه جمعية الدراسات الأدبية والحضارية بمدنين بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين.

يعقد الملتقى تحت عنوان «الحواس في السرد العربي»، وتشارك أمينة هدريز ببحث تحت عنوان «سيميائية الحواس وتشكلها في المسار السردي»، في حين يشارك الروائي محمد النعاس بتقديمه لشهادة روائية، وفقا لرئيس جمعية الدراسات الأدبية والحضارية بمدنين، الدكتور مسعود لشيهب عبر «فيسبوك».

وتقام فعاليات الملتقى بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين، وفيما يلي البرنامج:

ينطلق الملتقى في التاسعة صباح الخميس 13 أكتوبر، بكلمات لمدير المعهد، والمنسق العلمي للندوة، ورئيس جامعة قابس، والمندوب الجهوي للثقافة بمدنين، ورئيس بلدية مدنين، وكلمة رئيس جمعية الدراسات الأدبية والحضارية بمدنين.

بعدها تعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة محمد الخبو «جامعة صفاقس»، ويحاضر خلالها سعيد يقطين (المغرب)، وجوخة الحارثي (عمان)، ثم تعقبها الجلسة العلمية الثانية برئاسة محمد صالح البوعمراني «جامعة قفصة»، ويشارك بها، محمد النعاس (ليبيا) «شهادة روائية»، وآمنة الرميلي (تونس) «هل توجد كتابة خارج الحواس»، ومريم الساعدي (الإمارات) «شهادة روائية»، وجودي البطاينة (الأردن) «تجليات الحواس في الرواية الأردنية».

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وفي اليوم نفسه تعقد الجلسة العلمية الثالثة برئاسة أحمد الناوي البدري جامعة «صفاقس»، بمشاركة محمد زروق (تونس) «الحواس في نماذج من السرد العربي»، لارا خالد (الجامعة اللبنانية) «جدلية الفن والأبعاد في الرواية المعاصرة»، أمينة هدريز جامعة طرابلس» (ليبيا) «سيميائيّة الحواس وتشكلها في المسار السردي».

وبعدها يعقد حوار ونقاش حول مختلف المداخلات إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.

كوابيس بيروت

أما فعاليات يوم الجمعة 14 أكتوبر، فهي، الجلسة الافتتاحية الثانية، والتي تعقد بجزيرة جربة برئاسة محمد بن عياد «جامعة صفاقس» ويحاضر خلالها العادل خضر حول «الرائحة والحقيقة»، وبعدها تعقد الجلسة العلمية الخامسة برئاسة أحمد الودرني، «المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين»، ويشارك فيها عبدالمنعم شيحة (تونس) «تسريد الموسيقى في الرواية العربية الحديثة»، و«حاسة السمع سبيلا إلى المعنى السردي»، رضا الأبيض (تونس) «الحواس: مقدمات في شعرية اللمس والتلامس»، بلقاسم جابر (تونس) «بلاغة تسريد الحواس في مقامات الحريري» علي عمران (البحرين) «دلالات الحواس في رواية فوضى الحواس مقاربة في المشاق السّيميائي المعاصر»، وأخيرا علي عبدالنبي (البحرين) «الحواس حيلة للإيقاع: المقامات أنموذجا».

وتعقد في اليوم نفسه الجلسة العلمية السادسة برئاسة البشير الوسلاتي (جامعة سوسة)، ويشارك فها إبراهيم أزوغ (المغرب) «اشتغال الحواسّ في الرواية العربية كأنها نائمة لالياس خوري نموذجا»، محمد صالح البوعمراني (تونس) «حواس القارئ: مقاربة عرفانية في تلقي السرد»، عمر حفيظ (تونس) بـ«الحسّي والسّياسيّ في نماذج من الرّواية التّونسيّة»، بسام البرقاوي (تونس) «فوضى الحواس وعجائبيّة الوصف في رواية كوابيس بيروت».

وأخيرا يدور حوار ونقاش حول مختلف المداخلات إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.

الحواس في نماذج السرد العربي

وفي اليوم الثالث والأخير للملتقى السبت 15 أكتوبر، تنطلق الجلسة الافتتاحية الثالثة في التاسعة صباحا برئاسة العادل خضر (جامعة منوبة)، ويشارك فيها، ناصر الحسني (سلطنة عمان) «أثر الحواس في توجيه السرد»، منى المناعي (تونس) «المرئيّ في النصّ الشعريّ الجاهليّ بين (المُسْتَجْلَب) الحسيّ و(المُسْتَبْصَر) الفني الجديد»، مصطفى بوقطف (تونس) «الرائي وقنوات الوصف في نوادر الجاحظ».

أما الجلسة العلمية التاسعة فتعقد برئاسة رضا الأبيض، ويشارك فيها، فتحي القاسمي (تونس) «الحواس في نماذج من السرد العربي»، ثريا القارسي (تونس) «اشتغال الحواس في الخطاب الروائي (كوسطا لمحمد الصالح البوعمراني أنموذجا»، هدى عبد العزيز جامعة حائل (السّعودية) «أثر الحواسّ في تشكيل البنية السردية».

ويدور حوار ونقاش حول مختلف المداخلات إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، بعدها تختتم ندوة «الحواس في نماذج من السّرد العربي»، وتكريم العادل خضر، وقراءة البيان الختامي للندوة.