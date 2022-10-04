هدى المفتي تنتظر «حظك اليوم» وتبدأ «شماريخ»

القاهرة - بوابة الوسط

تنتظر الممثلة المصرية هدى المفتي طرح فيلمها الجديد «حظك اليوم» في دور العرض السينمائية أكتوبر الجاري، الفيلم من إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، وطه الدسوقي ومحمد موله.

وعن «حظك اليوم»، قالت هدى إنها متحمسة جدا لقرب عرض الفيلم في دور العرض السينمائية، وأنها قد بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمد البيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى.

وتستعد الممثلة المصرية لتصوير دورها في فيلم «شماريخ» والتي تشارك فيه كضيفة شرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، ويدور في إطار درامي تشويقي وأكشن.

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على صعيد الدراما التلفزيونية، تقوم المفتي حاليا بتصوير مسلسل «وش الريح» وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزهم هند صبري، وإياد نصار.

يشار إلى أن هدى قد شاركت بثلاثة أفلام في منافسات موسم عيد الأضحى الماضي، وهي «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد، وهو بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وفيلم «عمّهم» أمام محمد إمام، ومن إخراج حسين المنباوي، بالإضافة إلى فيلم «بحبك» من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني.