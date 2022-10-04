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تتضمن حياته في ليبيا.. الفرنسي رياض سطوف يطرح «عربي المستقبل»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 02:40 مساء
تتضمن حياته في ليبيا.. الفرنسي رياض سطوف يطرح «عربي المستقبل»
رسام القصص المصورة الفرنسي - السوري رياض سطوف في باريس، 7 سبتمبر 2020 (أ ف ب)
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يطرح رسام القصص المصورة السوري - الفرنسي رياض سطوف سادس وآخر أجزاء سلسلة «عربي المستقبل»، بفرنسا في الأول من ديسمبر، على ما أعلنت دار «ألاري» الناشرة للعمل، الإثنين.

وتدور أحداث الجزء السادس من السلسلة خلال الفترة الممتدة بين العامين 1994 و2011، وفق «فرانس برس».

وأوضحت دار النشر الفرنسية أن السلسلة التي طُرح أول جزء منها سنة 2014، «حققت مبيعات فاقت ثلاثة ملايين نسخة في الأجزاء الخمسة الأولى وتُرجمت إلى 23 لغة».

ويروي سطوف المولود لأب سوري وأم فرنسية، في سلسلة القصص المصورة هذه أحداثا من شبابه بين ليبيا إبان حكم معمر القذافي، إلى سورية خلال حكم الرئيس السابق حافظ الأسد، ثم في منطقة بريتاني في غرب فرنسا.

ليزانكونو
وسيكون هذا الجزء آخر قصة مصورة ينشرها الفنان لدى دار «ألاري»، بعدما أطلق سنة 2021 دار نشر خاصة به تحمل اسم «Les livres du futur» (كتب المستقبل)، وسينشر من خلالها سلسلة أخرى بعنوان «Aventures de Vincent Lacoste au cinéma».

كما يعتزم رياض سطوف طرح فيلم نهاية العام المقبل أو مطلع 2024، مع أعضاء فرقة «ليزانكونو» الفكاهية الفرنسية ديدييه بوردون وبرنار كامبان وباسكال ليجيتيموس.

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