مؤتمر علمي عن علي المصراتي بجامعة طرابلس في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

يقيم مجمع اللغة العربية بالتعاون مع جامعة طرابلس في الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل، مؤتمرا علميا عن المناضل الأديب والمؤرخ الراحل علي مصطفى المصراتي.

المؤتمر الذي تستضيفه جامعة طرابلس يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

ورحل شيخ الأدباء الليبيين في التاسع والعشرين من ديسمبر في العام 2021 عن عمر ناهز 95 عاما.

ولد المصراتي في الإسكندرية العام 1926، وتلقى تعليمه في القاهرة، ثم التحق بالأزهر، ونال الشهادة العالية من كلية أصول الدين العام 1946، ثم شهادة التدريس العالية من كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية العام 1946.

عُرف عن الرجل تاريخه النضالي، حيث اشترك في عدة مظاهرات ضد الإنجليز، وجرى اعتقاله ثلاث مرات، كما التحق بحزب المؤتمر الوطني برئاسة بشير السعداوي بطرابلس العام 1948 وسُجن ثلاث مرات بسبب مواقفه الوطنية والقومية الرافضة للوجود الأجنبي خلال العهد الملكي على أرض ليبيا. وعندما انتخب عضوا بمجلس النواب العام 1960، كان معارضا ومطالبا بجلاء القوات الأجنبية الاستعمارية ووحدة البلاد من داخل البرلمان.

هنا طرابلس

كان للراحل إسهام في المجال الصحفي، حيث ترأس مجلة «هنا طرابلس» العام 1954، كما ترأس اللجنة العليا لرعاية الآداب والفنون، وتولى أمانة اتحاد الأدباء والكتاب، كما تولى مهمة مدير الإذاعة الليبية، وأصدر وترأس تحرير جريدة الشعب.

ومن ضمن أعماله: «أعلام من طرابلس (1955)، لمحات أدبية عن ليبيا (1965)، شاعر من ليبيا (إبراهيم الأسطى عمر)، (1957)، جحا في ليبيا دراسة في الأدب الشعبي (1958)، صحافة ليبيا في نصف قرن.. عرض وتحليل ودراسة لتطور الفن الصحفي في ليبيا (1960)، غومة فارس الصحراء صفحة من تاريخ ليبيا (1960)، حفنة من رماد (1964)، الصلات بين تركيا وليبيا التاريخية والاجتماعية (1968)، خمسون قصة (1983)، الجنرال في محطة فكتوريا (1991)، الطائر الجريح (1995)، الأمثال الشعبية (2000)».