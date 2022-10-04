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رغم فضيحة «الأوسكار».. «أبل» تطرح فيلما من بطولة ويل سميث

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 11:33 صباحا
رغم فضيحة «الأوسكار».. «أبل» تطرح فيلما من بطولة ويل سميث
ويل سميث يصفع كريس روك خلال حفل الأوسكار، 27 مارس 2022 (أ ف ب)
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بعد أقل من عام على الفضيحة التي تسبب بها في حفلة الأوسكار، أعلنت «أبل»، الإثنين، عزمها طرح فيلم جديد من بطولة النجم الهوليوودي ويل سميث.

وكان المراقبون المتخصصون في شؤون هوليوود يعولون على تأجيل طرح هذا العمل الروائي الطويل الذي يحمل عنوان «إمانسيبيشن» وتدور قصته حول تاريخ العبودية، بسبب الصورة السلبية التي تلتصق بويل سميث منذ صفعه في مارس الماضي مقدم حفلة الأوسكار الفكاهي كريس روك، في خطوة دفعت بأكاديمية الأوسكار إلى منعه من المشاركة في هذه الحفلة لعشر سنوات، وفق «فرانس برس».

كينغ ريتشارد
ورغم الجدل، تطلق «أبل» في الصالات السينمائية الأميركية هذا الفيلم اعتبارا من الثاني من ديسمبر، قبل أسبوع من طرحه على منصتها للبث التدفقي «أبل تي في بلاس».

ويتيح هذا الجدول الزمني للمجموعة طرح الفيلم في مسابقة الأوسكار المقبل، بعد أن أصبحت «أبل تي في بلاس» أول منصة للبث التدفقي تفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم في النسخة السابقة من الحدث، بفضل فيلمها «كودا».

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وقلص سميث من إطلالاته العلنية بدرجة كبيرة منذ حفلة الأوسكار الأخيرة التي نال خلالها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «كينغ ريتشارد»، بعد دقائق من الصفعة الشهيرة التي سددها إثر إطلاق كريس روك دعابة مرتبطة بصلع زوجته جايدا بينكت سميث الناجم عن إصابتها بداء الثعلبة.

تراينينغ داي
واعتذر ويل سميث علنا عن الحادثة بعيد حصولها. وفي يوليو، نشر مقطعا مصورا عبر الشبكات الاجتماعية عرض فيه لقاء الفكاهي.

واستقال الممثل البالغ 54 عاما من أكاديمية الأوسكار التي منعته من حضور فعالياتها على مدى عشر سنوات، لكنّ شيئا لا يمنع ترشيحه في المسابقة. كما أن أكاديمية الأوسكار لم تسحب منه الجائزة رغم الفضيحة التي أثارها.

ويجسد سميث في فيلم «إمانسيبيشن» شخصية عبد هارب في سهول لويزيانا يأمل ببلوغ ولايات الشمال الأميركي التي كانت ترمز إلى الحرب للأميركيين السود في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر.

ويحمل هذا الفيلم توقيع أنطوان فوكوا الذي أخرج أيضا فيلم «تراينينغ داي» سنة 2001 وسمح من خلاله لدينزل واشنطن بالفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل.

وكان مقررا تصوير «إمانسيبيشن» في جورجيا، لكنّ المنتجين نقلوا الموقع إلى لويزيانا بعدما أقرت الولاية الواقعة في الجنوب الأميركي قانونا مثيرا للجدل يرمي بحسب منظمات غير حكومية إلى ثني الأميركيين السود عن استخدام حقهم في التصويت.

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