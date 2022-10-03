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عرض عن القديس بطرس على واجهة كاتدرائية الفاتيكان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 02:03 مساء
عرض عن القديس بطرس على واجهة كاتدرائية الفاتيكان
عرض عن حياة القديس بطرس على واجهة كنيسة القديس بطرس بروما، 2 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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أقيم، الأحد، على واجهة كاتدرائية القديس بطرس في روما، وهي الأكبر في العالم، عرض بالصوت والصورة هو الأول من نوعه يتناول حياة شفيع هذه الكنيسة.

ويُتاح هذا العرض الذي يحمل عنوان «اتبعني» (سغويمي) ويمتد على ثماني دقائق كل ليلة حتى تاريخ 16 أكتوبر لزوار المنطقة والحجاج الذي يأتون إليها بالآلاف، بهدف عرض المراحل الرئيسية من حياة مؤسس الكنيسة، وفق «فرانس برس».

وأشار المنظمون في بيان إلى أن المشروع تطلب «أدوات تكنولوجية قادرة على إبراز الصور والأصوات والكلمات وجعلها متناغمة في ما بينها»، تزامنا مع تسليط الضوء على أيقونات مستوحاة من الكنيسة ومتاحف الفاتيكان.

«كوب21»
وقال الأب فرانشيسكو أوكيتا من منظمة «فراتيللي توتي»، «عند التفكير بالقديس بطرس تطرأ إلى ذهن كثيرين في العالم فكرة الكنيسة لا تفاصيل حياة الرسول بطرس»، مضيفا «نرغب في أن يعرف الأشخاص الذين يدخلون الكنيسة يوميا ويبلغ عددهم نحو 50 ألفا تاريخ هذا المكان».

وكان القديس بطرس صلب ورأسه إلى الأسفل في سنوات 64-70 في ساحة كاليغولا حيث توجد حاليا حدائق الفاتيكان قرب الكنيسة.

وتولى تصميم واجهة الكنيسة كارلو ماديرنو فيما يبلغ طولها 115 مترا وارتفاعها 47 مترا، أما الدرج المؤدي إلى الكنيسة فهو من تصميم جان لورينزو برنيني ومزين بثمانية أعمدة أنشئت على النظام الكورنيثي.

وسبق لعرض بالصوت والصورة بُث في ديسمبر 2015 قبل أيام قليلة على انتهاء القمة المناخية «كوب21» أن سلط الضوء على الطبيعة من خلال إبراز صور لها.

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