مد عرض «جرادة مالحة» في دور العرض المغربية

القاهرة - بوابة الوسط

حظي الفيلم الروائي «جرادة مالحة» للمخرج إدريس الروخ باستقبال حافل في دور العرض بموطنه المغرب، وذلك منذ انطلاق عروضه في نهاية أغسطس الماضي، إذ باع أكثر من 6 آلاف تذكرة في الأسابيع الأولى، واستمرارًا لهذا النجاح، يتواصل عرض الفيلم في سينمات سيني أطلس ورينيسانس في الرباط وميغاراما في فاس، بينما يمتد نجاح الفيلم خارج المغرب، إذ انطلق في دور العرض الفرنسية.

وانطلق «جرادة مالحة» أيضًا في دور العرض السعودية من خلال «رواد ميديا» للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي ليكون أول فيلم مغربي يُعرض تجاريًا في المملكة، وفقًا لبيان.

- انطلاق «جرادة مالحة» تجاريا في المغرب

يحكي الفيلم قصة «رانيا»، وهي شابة وقعت ضحية مؤامرة تهدف إلى التحكم والسيطرة، حيث وجدت نفسها في قلب تجربة يقودها أشخاص لأغراض خاصة. فحُرمت «رانيا» بسبب ذلك من حياتها وذكرياتها، وصارت لها حياة أخرى تتسم بالفوضى والاختناق والضياع، وتقرر الذهاب للبحث عن حياتها الحقيقية.

الفيلم من تأليف وإخراج إدريس الروخ، وشاركه في التأليف عدنان موحجة، ويشارك في بطولته منى الرقيمي، عدنان موحجة، إدريس الروخ، عبد الرحيم المنياري، فاطمة الزهراء بناصر، وخنساء بطمة. وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

إدريس الروخ مخرج وممثل مغربي، تضم مسيرته كممثل أكثر من 50 فيلمًا ومسلسلًا، من بينها أفلام عالمية مثل «Babel» مع النجوم براد بيت وكيت بلانشيت و«Green Zone» مع النجم مات ديمون، وأخرج أيضًا أكثر من 20 فيلمًا ومسلسلًا تلفزيونيًا من أشهرها مسلسلات «ديما جيران»، «دار الغزلان»، «الصفحة الأولى»، وأفلام «صفي تشرب»، «بوغابة» و«كنبغيك حتى أنا».

من عروض الفيلم المغربي «جرادة مالحة» في المغرب (خاص لـ بوابة الوسط)