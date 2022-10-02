«الجازولية» تحيي ذكرى المولد النبوي في ساقية الصاوي الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد فرقة «الجازولية» للإنشاد الصوفي، لإحياء احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك الجمعة الموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على مسرح النهر بساقية الصاوي في الزمالك (وسط القاهرة).

ومن المقرر أن تقدم الفرقة برنامجًا متميزًا خلال الحفل، يضم باقة متنوعة ومختارة من أشهر وأفضل الابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات والقصائد الخاصة بمدح وحب النبي صلى الله عليه وسلم على الطريقة الجازولية، منها: «طلع البدر علينا»، قصيدة «شوقي واصل»، «أمير الحسن»، «يوم مولدك»، و«صلى عليك الله» وغيرها من القصائد، التي تهدف لإحياء التراث الصوفي ونشر رسالة الحب والتسامح والتعايش مع الآخر، وفقًا لبيان.

وتتميز موسيقى إنشاد «الجازولية» بالتنوع بين الكلاسيكي منها والمعاصر، حيث يستخدم فيها مزيج من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، لكي تتعاقب فيها الألحان الموسيقية وتتحول إلى كيان واحد يخاطب القلب والروح والوجدان، ويشعر بها كل مستمع بمجرد الإنصات إليها دون الحاجة إلى ترجمة.

العام 1950

كما تضم الفرقة في فريق الإنشاد مجموعة متجانسة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الأعمار، ويقدمون أعمالهم في حالة روحية من الإنشاد الصوفي والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم.

فرقة «الجازولية» أسسها العارف بالله الشيخ جابر حسين أحمد الجازولي في العام 1950، لإلقاء الضوء على الطريقة الجازولية والإنشاد في حضرات الذكر، واستطاعت الفرقة حديثًا بإشراف الدكتور سالم جابر الجازولي أن تحقق انتشارًا واسعًا للطريقة الجازولية في الخارج.

وكان أول ظهور علني لها للجمهور خارج مصر في سالزبورج بالنمسا العام 2014، ثم في ياكتنبرج بروسيا العام 2015، ثم ياروسلافل في روسيا العام 2016، وقدموا خلالها باقة متنوعة من أشهر وأفضل القصائد والأناشيد والألحان التي تتميز بها الطريقة الجازولية.