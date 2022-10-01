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أصوات شعرية ليبية في ضيافة صالون «زين العابدين» بالقاهرة

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري السبت 01 أكتوبر 2022, 02:18 مساء
أصوات شعرية ليبية في ضيافة صالون «زين العابدين» بالقاهرة
صالون «زين العابدين» الثقافي بالقاهرة يستضيف أصواتًا شعرية من ليبيا (الإنترنت)
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 يستضيف صالون «زين العابدين» الثقافي بالقاهرة شعراء ليبيين في أمسية شعرية في الثامنة من مساء السبت، تبث عبر تطبيق «زووم»، وذلك ضمن احتفالية «100000 شاعر من أجل التغيير».

ويشارك في هذه الأمسية من ليبيا الشاعرة والكاتبة حواء القمودي، والشاعر أكرم اليسير، والشاعرة والمترجمة مريم سلامة، كما يشارك شعراء من فلسطين ولبنان وتونس والسودان وهم: طارق الطيب، وابراهيم نصرالله، وجميلة عبدالرضا، وخالد جمعة، وماجدة الظاهري.

- صالون ثقافي في سرت حول اللغة العربية

الشاعرة حواء القمودي من الأصوات الشعرية النسائية الليبية المتميزة صدر لها ديوان «قصائد تضيء الطريق من طرابلس إلى القاهرة»، و«أنطولوجيا قصيدة النثر الليبية»، و«ديوان بحر لايغادر زرقته»، وديوان «وردة تنشب شوكها».

من أجل التغيير
بينما الشاعرة والمترجمة مريم أحمد سلامة فقد صدر لها ديوان شعر تحت اسم «أحلام طفلة سجينة» وديوان «معجم الحمامة» و«ست وردات وناي»، و«للغصن هذا الكلام»، كما صدر لها كتاب لمجموعة من مقالاتها تحت اسم «لا شيء سوى الحلم»، أما الشاعر أكرم مفتاح اليسير فله ديوان قيد الطبع بعنوان «مقامات الهوى».

يذكر أن احتفالية «100000 شاعر من أجل التغيير» التي ينظمها صالون «زين العابدين» الثقافي تتواصل منذ 12 سنة حيث أطلقها الشاعر زين العابدين فؤاد في شهر سبتمبر 2011.

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