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«متروبوليتان» يكرم كارل لاغرفيلد بمعرض كبير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 01:06 مساء
«متروبوليتان» يكرم كارل لاغرفيلد بمعرض كبير
كارل لاغرفيلد في برلين في 20 نوفمبر 2012 (أ ف ب)
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أعلن متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، الجمعة، افتتاح معرض استعادي كبير لتكريم مصمم الأزياء الراحل كارل لاغرفيلد، العام المقبل، في إطار الملتقى السنوي الشهير «ميت غالا» بحضور أشهر النجوم العالميين.

وكانت رئيسة تحرير مجلة «فوغ» في الولايات المتحدة آنا وينتور، من بين أصدقاء لمصمم الأزياء وشخصيات أخرى اجتمعوا، لإعلان الحدث في استوديو التصوير الذي كان يملكه لاغرفيلد في باريس التي تشهد حاليًا أسبوع الموضة، وفق «فرانس برس».

وسيُقام أول معرض استعادي دولي منذ وفاته في فبراير 2019، بعنوان «Karl Lagerfeld, A Line of Beauty» (كارل لاغرفيلد: مسار من الجمال) بين 5 مايو و16 يوليو 2023 في متحف متروبوليتان، مع إضاءات على أهم محطات مسيرته المهنية من الخمسينيات حتى مجموعته الأخيرة في العام 2019.

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وبهدف تمويل قسم الأزياء في المتحف، تقام أمسية «ميت غالا» التي تتزامن تقليديًا مع المعرض السنوي الرئيسي لـ«متروبوليتان»، في الأول من مايو تكريمًا لمصمم الأزياء الراحل.

وأشار المنظمون إلى أن «أكثرية التصاميم البالغ عددها حوالي 150 ستكون مصحوبة بمسودات أعدها لاغرفيلد».

من فندي إلى شانيل 
وقالت آنا وينتور «من فندي إلى شانيل إلى علاماته التجارية الخاصة، كانت عبقريته تكمن في تجديد أهدافه باستمرار، واستيعاب المعلومات الجديدة دائمًا من دون أن يفقد بصمته على الإطلاق».

وأضافت «كانت حياته المهنية مليئة بالمفارقات. كان كارل ملك التجارة، ولكنه أيضًا مفكر عظيم في مجال تصميم الأزياء، وأحد أكثر الناس ثقافةً الذين عرفتهم على الإطلاق».

وُلد لاغرفيلد في عائلة ثرية لكن صارمة في ألمانيا، وبدأ حياته المهنية الطويلة في باريس، حيث تحولت صداقته إلى منافسة مع إيف سان لوران. وتركت إبداعاته وعروضه المذهلة مع «شانيل» و«فندي» وعلامته التجارية الخاصة، إضافة إلى شخصيته القوية، أثرًا عميقًا في عالم الموضة.

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