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بعد 7 سنوات من تقديمه.. تريفور نواه يتخلى عن «ذي ديلي شو»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 11:20 صباحا
بعد 7 سنوات من تقديمه.. تريفور نواه يتخلى عن «ذي ديلي شو»
الكوميدي الجنوب أفريقي تريفور نواه في لوس أنجليس في 12 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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بعد سبع سنوات من توليه هذه المهمة، أعلن الكوميدي الجنوب أفريقي، تريفور نواه، عزمه على التوقف عن تقديم برنامج «ذي ديلي شو» الإخباري الساخر.

وقال المقدم (38 عاما) في مقطع فيديو على حساب البرنامج على تويتر «انتهى وقتي»، مشيرا إلى أنه اشتاق للسفر بعد جائحة «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «أمضيت عامين في شقتي من دون تنقل»، و«أدركت أن هناك جزءا آخر من حياتي أريد مواصلة استكشافه».

- الظهور الأخير لجون ستيوارت

وحقق البرنامج شهرة كبيرة مع مقدمه السابق جون ستيوارت، الذي تولى تقديمه لمدة 16 عاما قبل التوقف عن ذلك سنة 2015.

وشكّل اختيار تريفور نواه المغمور حينها، لخلافة ستيوارت مفاجأة لكثيرين. ولا مؤشرات حاليا عن هوية الشخص الذي سيقدم البرنامج بعد مغادرة نواه.

كوميدي سنترال
وقالت شبكة «باراماونت غلوبال» المالكة لقناة «كوميدي سنترال» التي تعرض البرنامج، في بيان وزعته على وسائل الإعلام الأميركية «مع عدم وجود جدول زمني لرحيله، لا نزال نعمل معا على الخطوات التالية».

وقدم نواه تفاصيل عن نشأته في جنوب إفريقيا في حقبة الفصل العنصري بوصفه ابنا لأم سوداء من جنوب أفريقيا وأب سويسري ألماني أبيض، في كتاب مذكراته الذي حقق مبيعات مرتفعة العام 2016 بعنوان «بورن إيه كرايم».

وقال نواه «أحببت تقديم هذا البرنامج، كان ذلك من أكبر التحديات التي واجهتها ومن أكثر مصادر السعادة لدي».

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