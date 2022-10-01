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إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 01 أكتوبر 2022, 10:04 صباحا
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
الفنانة الشابة إسراء عبدالرزاق كركره
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عندما يمن الله علينا بمبدعين، في أي مجال، يتحتم علينا أن نهتم بهم، والمؤسف أنه عندما نبحث عنهم وعن أعمالهم في هذا الفضاء الإعلامي الهائل لا نجد إلا القليل، ولذلك لم أجد سوى سطر مشرف واحد، يقول عن هذه المبدعة، إنها نالت شهادتها الثانوية من مدرسة الخنساء الشهيرة في بنغازي متحصلة على الترتيب الخامس بنسبة (96.62%) سنة 2017.

وهي التي قاومت الاقتتال وهروب الكهرباء زمن محاربة التطرف والإرهاب في بنغازي بالرسم والإبداع والتطلع إلى غد مشرق عزيز، أليس من المنطق الاهتمام بأن يتأسس لها سيرة ذاتية تكون بمثابة شمعة تنير طريق المواهب وتشجعهم، فمن لا يعرف منا أن الموهوبين هم العناصر الفعالة التي تؤسس لمشروع ثقافة الأمة.

الفنانة إسراء عبدالرازق كركره، عمرها 22 سنة، طالبة في كلية العلوم الطبية الحيوية في جامعة بنغازي وفنانة مفاهيمية. بدأت الرسم ومارسته خلال حرب 2014 كوسيلة للهروب من مغبة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وكذلك تأخر عودة الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم.

موهبة قاومت الاقتتال بالتشكيل
تقول إن أعمالها الإبداعية الأولية تعكس مشاعر الشباب الذين تزامنت فترة نضوجهم مع الحرب والاقتتال، وبالتأكيد التأثير النفسي على هذه الفترة العمرية، المفعمة بالبراءة والتطلع إلى الحياة الآمنة الجميلة بعيدا أصوات القنابل والرصاص والأخبار المحزنة.

ولذلك تأثرت أعمالها، مثلما قالت، بانعكاس تأثير الحرب على الوضع الاجتماعي والثقافي في ليبيا بشكل عام وبنغازي بشكل خاص، وهذا ما وضحته مثلما قالت في لوحتها (وشوم) التي شاركت بها في المحاضرة الحوارية (تكليلة) التي سبق وأن أشرنا إليها في موضوع سابق، وتؤكد أن لديها الكثير من اللوحات الإبداعية ستشارك بها في معارض تخطط إليها مجموعة (تكليلة) المهتمة بالهوية الليبية والشأن الثقافي الليبي.

 ولقد وضحتْ في معرض حديثها عن لوحاتها في المعرض المشار إليه، أن غايتها هي معالجة وترميم الوضع الاجتماعي في بنغازي على أمل رفع مستوى الوعي حول مشاكل الصحة النفسية، وضرورة المساواة بين الجنسين والتنبيه إلى ضرورة معالجة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتآكل البطيء للثقافة، والهوية الليبية. ثمة اهتمام حقيقي بالثقافة الليبية وتقاليدها وتراثها، والأمل كل الأمل، في الشباب الموهوب الذي سيعبر ببلادنا هذا المنزلق، الذي يتعين أن يحمد المرء الله، على أن الشباب منتبه إليه والفنانة إسراء عبدالرازق كركره منهم، وما علينا إلا أن تتذكر اسمها فسوف يشار إليه طويلا بالبنان.

إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
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