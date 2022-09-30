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«مسرح بلا إنتاج» يمنح جائزة الأداء الحركي للفنان حسين العبيدي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الجمعة 30 سبتمبر 2022, 05:04 مساء
«مسرح بلا إنتاج» يمنح جائزة الأداء الحركي للفنان حسين العبيدي
حسين العبيدي يفوز بجائزة التمييز في الأداء الحركي في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالإسكندرية (الإنترنت)
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فاز الفنان الليبي حسين العبيدي بجائزة التمييز في الأداء الحركي، عن مسرحية «صور في الذاكرة»، والتي عُرضت ضمن فعاليات مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بمدينة الإسكندرية.

وأُقيمت فعاليات المهرجان، دورة الفنان الراحل سمير غانم، خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر، في المدينة المصرية الساحلية.

وعن مشاركته في المهرجان، قال العبيدي في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «شاركت في مهرجان القاهرة التجريبي في دورته السابقة، وحصلنا على جائزة تقديرية للمخرج عن مسرحية (إلى أين)، وبفضل الله كان لنا مشاركة أخرى في مصر في مهرجان مسرح بلا إنتاج، وحصلنا على جائزة التمييز في الأداء الحركي، فالمسرحية وهي من الفن الصامت (بانتومايم) وسعداء جدا بالجائزتين».

- «صور في الذاكرة» يشارك في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالإسكندرية

ومسرحية «صور في الذاكرة» من إنتاجات المسرح الوطني بنغازي، وهي من تأليف منعم سعيد من العراق، وسينوغرافيا وإخراج عوض الفيتوري، وتمثيل حسين العبيدي وحاتم قرقوم وحمزة القماطي وهويدا.

حسين العبيدي يفوز بجائزة التمييز في الأداء الحركي في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالإسكندرية (الإنترنت)
حسين العبيدي يفوز بجائزة التمييز في الأداء الحركي في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالإسكندرية (الإنترنت)
حسين العبيدي يفوز بجائزة التمييز في الأداء الحركي في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالإسكندرية (الإنترنت)
حسين العبيدي يفوز بجائزة التمييز في الأداء الحركي في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالإسكندرية (الإنترنت)
حسين العبيدي يفوز بجائزة التمييز في الأداء الحركي في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالإسكندرية (الإنترنت)
حسين العبيدي يفوز بجائزة التمييز في الأداء الحركي في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالإسكندرية (الإنترنت)
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