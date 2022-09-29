إعلان فيلم «حظك اليوم» يكشف سر حملة «بتوع عيد الميلاد» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أيام من تداول المنصات ومواقع التواصل الاجتماعية أخبارًا عن حملة ترويجية غامضة بعنوان «إحنا بتوع عيد الميلاد» كشف الإعلان التشويقي لفيلم «حظك اليوم» عن كونها جزءًا من الحملة الترويجية للفيلم المقرر عرضه قريبًا في جميع دور السينما.

ويظهر في الإعلان التشويقي كل من هدى المفتي وكريم قاسم وطه دسوقي ومحمد مولى أبطال الفيلم، وهم يبتسمون فيما ينظرون لبعضهم البعض ويسيرون ببطء. الفيلم يضم أيضًا بسنت شوقي ومروان يونس بجانب عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد البيلي وإنتاج إيهاب السرجاني، وفقًا لبيان.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية قد شهدت تداول فيديوهات وأخبار على صفحات منصات إخبارية وترفيهية بجانب شخصيات شهيرة يعرضون فيها حصولهم على علب هدايا تحتوي على حلوى وتورتة من محل مثلجات وحلويات شهير، فيما يظهر على الصندوق اسم الفيلم «حظك اليوم» وهاشتاغ «إحنا بتوع عيد ميلاد» دون أي تفسير، ما دفعهم للتساؤل حول من يكون وراء الحملة الترويجية.