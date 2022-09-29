Atwasat

لموقفه من الحرب.. كراكوف: روجر ووترز «شخص غير مرغوب فيه»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 03:35 مساء
لموقفه من الحرب.. كراكوف: روجر ووترز «شخص غير مرغوب فيه»
روجر ووترز في مدينة البندقية الإيطالية، 6 سبتمبر 2019 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت بلدية كراكوف، الأربعاء، أن روجر ووترز، أحد مؤسسي فرقة الروك «بينك فلويد»، شخص غير مرغوب فيه بعد مواقفه التي وُصفت بأنها متسامحة مع الحرب في أوكرانيا ودفعت إلى إلغاء حفلتين كانتا مقررتين له في المدينة البولندية.

وقالت «لا نريد في كراكوف أشخاصًا يتخذون مواقف مؤيدة لروسيا في المعلومات بشأن الحرب ويؤيدون أو يكررون الدعاية السياسية» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق رسالة نشرها نائب رئيس بلدية المدينة ميخال دريفنيكي عبر «تويتر»، وفق «فرانس برس».

وأشار إلى أن المجلس البلدية توافق على إعلان الفنان «شخصا غير مرغوب فيه»، في قرار غير ملزم قضائيا.

وكتب ووترز رسالة مفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر أن على الغرب التوقف عن تزويد أوكرانيا بالسلاح، متهمًا الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالتسامح مع نزعة «قومية متطرفة» في أوكرانيا، وحثه على «وضع حد لهذه الحرب المميتة».

وردت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا عبر «تويتر» في تغريدة جاء فيها «حريّ بكم أن تطلبوا من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية أن يصنع السلام. لا تطلبوا ذلك من أوكرانيا».

- لمواقفه من حرب أوكرانيا.. إلغاء حفلتين لروجر ووترز في بولندا

وكان مقررا أن يحيي روجر ووترز حفلتين بكراكوف في أبريل 2023، لكنّ المنظّمين أعلنوا، السبت، أنهما «ألغيتا»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ونفى ووترز على «فيسبوك» تقارير إعلامية بولندية عن انسحاب فرقته من الحفلتين، لكنه حمل على لوكاش فانتوش، وهو عضو في مجلس بلدية كراكوف دعا إلى مقاطعة الفنان، متهما إياه بـ«فرض رقابة صارمة على عملي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف إلى أول رائدة فضاء أوروبية تقود محطة الفضاء الدولية

تعرف إلى أول رائدة فضاء أوروبية تقود محطة الفضاء الدولية
روسيا ستصادق على ضم مناطق أوكرانية الجمعة

روسيا ستصادق على ضم مناطق أوكرانية الجمعة
«التعليم العالي».. إنتاج النخب أم نقيضها؟

«التعليم العالي».. إنتاج النخب أم نقيضها؟
حصد الذرة على أنغام الوازا.. طقس سوداني تتوارثه الأجيال

حصد الذرة على أنغام الوازا.. طقس سوداني تتوارثه الأجيال
بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني

بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني
تدهور أعداد نصف أنواع الطيور في العالم

تدهور أعداد نصف أنواع الطيور في العالم
وفاة مغني الراب الأميركي كوليو عن 59 عاما

وفاة مغني الراب الأميركي كوليو عن 59 عاما
اتفاق لإنشاء سكة حديد تربط بين سلطنة عمان والإمارات

اتفاق لإنشاء سكة حديد تربط بين سلطنة عمان والإمارات
محمد الترهوني لصفوف الأهلي بنغازي رسميا

محمد الترهوني لصفوف الأهلي بنغازي رسميا
هل يوقف بنك إنجلترا نزيف الاقتصاد البريطاني؟

هل يوقف بنك إنجلترا نزيف الاقتصاد البريطاني؟
بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية
رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام

رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام
409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا

409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا
«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم

«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم
تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا

تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا
«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت والتداعيات

«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت...
«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام

«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش

وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلاق «محترف الرواية الليبية» لمساندة الأدباء الجدد
إطلاق «محترف الرواية الليبية» لمساندة الأدباء الجدد
أحمد الفيتوري: الرواية «نثر المتعة».. والصحفي والأكاديمي مهمتهما «ترويج النص» أو «وأده»
أحمد الفيتوري: الرواية «نثر المتعة».. والصحفي والأكاديمي مهمتهما ...
وفاة مغني الراب الأميركي كوليو عن 59 عاما
وفاة مغني الراب الأميركي كوليو عن 59 عاما
حصد الذرة على أنغام الوازا.. طقس سوداني تتوارثه الأجيال
حصد الذرة على أنغام الوازا.. طقس سوداني تتوارثه الأجيال
عبدالفتاح جريني يحيي حفلا ضمن فعاليات «رالي المغرب»
عبدالفتاح جريني يحيي حفلا ضمن فعاليات «رالي المغرب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
المزيد
إعلان فيلم «حظك اليوم» يكشف سر حملة «بتوع عيد الميلاد» (فيديو)
إعلان فيلم «حظك اليوم» يكشف سر حملة «بتوع عيد الميلاد» ......
لموقفه من الحرب.. كراكوف: روجر ووترز «شخص غير مرغوب فيه»
لموقفه من الحرب.. كراكوف: روجر ووترز «شخص غير مرغوب فيه»...
تعرف إلى المشاريع المشاركة في «ملتقى القاهرة السينمائي»
تعرف إلى المشاريع المشاركة في «ملتقى القاهرة السينمائي»...
عبدالفتاح جريني يحيي حفلا ضمن فعاليات «رالي المغرب»
عبدالفتاح جريني يحيي حفلا ضمن فعاليات «رالي المغرب»...
حصد الذرة على أنغام الوازا.. طقس سوداني تتوارثه الأجيال
حصد الذرة على أنغام الوازا.. طقس سوداني تتوارثه الأجيال...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط