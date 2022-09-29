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وفاة مغني الراب الأميركي كوليو عن 59 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 10:49 صباحا
وفاة مغني الراب الأميركي كوليو عن 59 عاما
مغني الراب الأميركي كوليو خلال مهرجان في بروكلين، 28 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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تُوفي عن 59 عاما مغني الراب الأميركي كوليو الذي اشتهر بأغنيته الشهيرة «غانغستاس باراديس» العام 1995، على ما أعلن مدير أعماله، الأربعاء.

وقال جاريز بوسي لوكالة «فرانس برس» إن الموسيقي الحائز جائزة «غرامي» المرموقة، واسمه الحقيقي أرتيس ليون آيفي جونيور، تُوفي في لوس أنجليس، لكنه لم يشر إلى سبب وفاته.

وروى بوسي، وهو أيضًا صديق مقرب من المغني منذ مدة طويلة لموقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير، أنه وجد كوليو فاقدًا الوعي في حمام أحد الأصدقاء.

وكان كوليو بدأ مسيرته الفنية في كاليفورنيا في أواخر ثمانينيات القرن الفائت لكنه اكتسب النجومية من خلال أغنية «غانغستاس باراديس» العام 1995 التي كانت ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم «داينجروس مايندس».

وفازت هذه الأغنية بجائزة «غرامي» في العام التالي.

واستخدم كوليو في هذه الأغنية لازمة موسيقى «باستايم بارادايس» لستيفي ووندر (1976).

وبيعت ملايين النسخ من «غانغستاس باراديس» في مختلف أنحاء العالم، ووصلت إلى قمة المبيعات في بعض البلدان.

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