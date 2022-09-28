إطلاق «محترف الرواية الليبية» لمساندة الأدباء الجدد

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي

أعلنت مؤسسة «آريتي للثقافة والفنون» إطلاق مشروع «محترف الرواية الليبية» الذي يسعى لمساندة الأدباء الليبيين الجدد لتطوير قدراتهم في فن كتابة الرواية الحديثة.

سيجري المحترف مسابقة سنوية مفتوحة لتقديم مشاريع روائية لاختيار أفضل ثلاث منها. وسينال الفائزون في هذه المسابقة دعما ماديا وفنيا لإنجاز أعمال مميزة قابلة للنشر، وفقا لصفحة المؤسسة على «فيسبوك».

كل من الفائزين سيعمل مع مدرب متضلع في فن الرواية يستشيره ويرشده خلال مرحلة الكتابة التي تقدر بين 6-9 أشهر. كما سينال كل متدرب منحة مالية قدرها 10 عشرة آلاف دينار ليبي تقدم لهم على مراحل حسب تطور إنجاز مشروعه.

وأعلنت المؤسسة أن آخر موعد لتقديم طلبات منح «المحترف» هو 30 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة 17:00 (الخامسة مساء) بتوقيت ليبيا.

وكشفت «آريتي» أن شروط التقديم هي، أن يكون المتقدم/ة حاملًا للجنسية الليبية، وأن يكون المتقدم/ة أقل من 45 عاما في وقت تقدمه للمشروع، كما يجب أن يكون المشروع لعمل جديد وليس لإعادة إنتاج سبق نشره، وكذلك لا يحق للمتقدمين أن يتقدموا للبرنامج بأكثر من مشروع واحد.

وعن كيفية التقدم، أشارت المؤسسة إلى:

- التقدم يجري خلال الفترة المخصصة لذلك، وأي نماذج تقدم خارج هذا الإطار الزمني لن يجري النظر فيها

- يوفي كل ما يطلب من المشارك من مواد التقديم (استمارة، مستندات، إلخ)

- أن يقدم المشارك تصورًا لمشروع روايته في حدود 5 صفحات، كما يقدم ما كتبه من مشروعه إذا كان في طور التنفيذ

- أن يقدم نسخًا من أعماله السابقة

- أن يكون العمل المقترح باللغة العربية

- أن تتضمن المشاركة سيرة ذاتية مفصلة للمشارك، تضم أشخاصًا بإمكانهم تزكية المتقدم

- أن يرفق الطلب التقدم صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر للمتقدم.

- أن ترسل طلبات التقدم وكل المواد المطلوبة لهذا الإيميل: [email protected]

«محترف الرواية الليبية» هو أحد مشاريع مؤسسة «آريتي للثقافة والفنون» وذلك بدعم من «الصندوق العربي للثقافة والفنون».