وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي الفنان الليبي عبدالله الشاوش، الأربعاء، وهو الفنان الذي تميز بعدد من الأعمال الرمضانية ومن أشهرها «طبايخ وقتيله» وشخصية «الشارف» في «زنقة الريح».

عبدالله الشاوش هو من مواليد 1951، وأحد نجوم الكوميديا الليبية البارزين، بدأ مسيرته مع المسرح منذ العام العام 1968، من خلال مسرحيتي «تراب النصر» و«وكالة النائمين» للكاتب المسرحي الليبي، الأزهر أبوبكر حميد.

رحل وفي رصيده حوالي 80 عملًا مسرحيًا، واشتُهر بأعماله الكوميدية عبر برامج المنوعات التلفزيونية، حيث شكل مع زميله الراحل الفنان علي البوزيدي «قتيله» ثنائيًا برز خلال النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، عبر منوعات رمضانية منها «طبايخ وقتيله» الذي تابعه نسبة كبيرة من المشاهدين الليبيين، وقدم مسلسلات درامية، منها «وشاء القدر»، كما قدم خلال مسيرته الفنية عديد البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

كما شارك في الفيلمين الليبيين «العارض» للمخرج محمد المسماري، و«عندما يقسو القدر» للمخرج، عبدالله الزروق.