زاقوب يحاضر عن عمر مسعود بدار الفقيه

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

ألقى الكاتب والشاعر عبدالله زاقوب، الثلاثاء، محاضرة بدار حسن الفقيه، نظمتها الجمعية الليبية للآداب والفنون حول سيرة الفنان الراحل عمر مسعود، والتي ضمنها في كتاب صدر له أخيرا بعنوان «عمر مسعود.. سيرة فنان» تحدث فيها عن جوانب من حياته الشخصية والفنية والمحيط الذي كون ذائقته الموسيقية.

وأشار زاقوب في الأمسية التي أدارتها الكاتبة أسماء الأسطى إلى منابت الفنان الراحل المولود بمدينة هون 1934ودخل المدرسة الابتدائية العام 1946، ثم واصل تعليمه بمعهد المعلمين بطرابلس منتصف الخمسينات.

أهازيج ومواسم

وتناول المحاضر ملامح البيئة الأسرية التي أسهمت في تكوين شخصيته حيث كان والده شيخا في الطريقة العروسة يحفظ الكثير من الأوردة والأذكار والمدائح، وتراكمت بالتالي في ذاكرته تلك الترديدات وتفاعل معها لتصبح فيما بعد جزءا من قاموسه التراثي.

وأضاف أنه تشرب سلسلة من ذخائر الأهازيج التي يرددها سكان المدينة أثناء تأدية أعمالهم المرتبطة بالمواسم، وبالتالي بطقسها التعبيري الخاص، وما ساعده في ذلك ممارسة والده لحرف ارتبطت بتلك الفعاليات إلى جانب مهن أخرى منها عمله حارسا لحطايا النخيل، وإسكافيا، وجمع اللاقبي، وقصابا، والتطبيب بالحجامة.

- عمر مسعود.. سيرة فنان

ومن أسماء هذه المواسم ذكر زاقوب على سبيل المثال «الربيع، الحذاف، دق النوى، الدراجيح، عاشوراء، التزمزيم، المولد، الحضرة.. إلخ»، إضافة إلى ألعاب شعبية شكلت هي الأخرى أثرا فنيا في ذاكرته من خلال خصوصية كل منها.

وتوقف المحاضر عند جملة من المحطات، التي راكمت لدى عمر مسعود عشقه للفن والموسيقى حيث تتلمذ على يد عازفي العود الفنانين علي قدورة وهاشم الهوني، وأقام أول حفل فني العام 1963، كما كتب ولحن أكثر من مئة أغنية ونشيد وقصيدة، عدا كتابته لعشرات المسرحيات والاسكتشات، إضافة لتأسيسه فرقة هون الموسيقية والمسرحية.

وتولي الشاعر عبدالله زاقوب في نهاية المحاضرة توقيع عدد من نسخ كتابه لجمهور الأصدقاء والصحفيين والكتاب.

الكاتبة أسماء الاسطى تدير الندوة (بوابة الوسط)

غلاف الكتاب (بوابة الوسط)

الكاتب والشاعر عبدالله زاقوب يلقي محاضرة بدار حسن الفقيه حول سيرة الفنان الراحل عمر مسعود (بوابة الوسط)

الكاتب والشاعر عبدالله زاقوب يلقي محاضرة بدار حسن الفقيه حول سيرة الفنان الراحل عمر مسعود (بوابة الوسط)

جانب من حفل التوقيع (بوابة الوسط)

جانب من حفل التوقيع (بوابة الوسط)

الكاتب والشاعر عبدالله زاقوب يلقي محاضرة بدار حسن الفقيه حول سيرة الفنان الراحل عمر مسعود (بوابة الوسط)

جانب من حفل التوقيع (بوابة الوسط)