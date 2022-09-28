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ليفربول وغلاسكو المرشحتان النهائيتان لاستضافة «يوروفيجن» بدل أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 12:50 مساء
ليفربول وغلاسكو المرشحتان النهائيتان لاستضافة «يوروفيجن» بدل أوكرانيا
فرقة «كالوش أوركسترا» الأوكرانية تحمل كأس الفوز بمسابقة يوروفيجن الغنائية بمدينة تورينو الإيطالية، 14 مايو 2022 (أ ف ب)
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أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الثلاثاء، أن ليفربول في شمال إنجلترا وغلاسكو الإسكتلندية تأهلتا لتكون إحداهما المدينة المضيفة لمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» في دورتها المقبلة سنة 2023 والتي تنظمها المملكة المتحدة بدل أوكرانيا بسبب الحرب الدائرة فيها.

وأشارت «بي بي سي» إلى أن اسم المدينة التي سيُعهد إليها باستضافة المسابقة سيُعلن «في الأسابيع المقبلة»، وفق «فرانس برس».

وسبق لبريطانيا أن استضافت المسابقة ثماني مرات، كانت آخرها العام 1998، عندما أقيمت في برمنغهام بوسط البلاد.

وبعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة «يوروفيجن» التي انعقدت في مايو الفائت بإيطاليا، سحب اتحاد البث الأوروبي في يونيو من أوكرانيا حق استضافة النسخة السابعة والستين من المسابقة، معتبرا أن الشروط الأمنية غير متوافرة في هذا البلد بسبب الغزو الروسي.

وفي 25 يوليو أعلن اتحاد البث الأوروبي والحكومة البريطانية اتفاقا يقضي بتولي «بي بي سي» تنظيم المسابقة في المملكة المتحدة التي تحتل المرتبة الثانية بعد أوكرانيا، في نسخة ستسلط الضوء على البلد الذي يشهد حربا.

- استبعاد لندن من استضافة «يوروفيجن».. ما المدن المرشحة؟

تقدمت 20 مدينة بريطانية بطلبات لاستضافة مسابقة «يوروفيجن» بدل أوكرانيا. وأُعلن في أغسطس لائحة أولية ضمت سبع مدن هي برمنغهام وغلاسكو وليدز وليفربول ومانشستر ونيوكاسل وشفيلد.

دعمت لندن كييف منذ بداية الغزو الروسي، وفرضت عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو وزودت الجيش الأوكراني أسلحة فتاكة في مرحلة مبكرة.

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