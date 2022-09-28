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بيع مخطوطة أغنية «ستارمان» لديفيد بووي في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 11:10 صباحا
بيع مخطوطة أغنية «ستارمان» لديفيد بووي في مزاد
حُدد مبلغ 40 ألف جنيه إسترليني سعرا أوليا للنص الذي كتبه بووي بخط يده (أ ف ب)
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بيعت مخطوطة أغنية النجم البريطاني ديفيد بووي «ستارمان» الصادرة العام 1972 في مزاد، الثلاثاء، بمقابل 203500 جنيه إسترليني (نحو 227 ألف دولار)، بحسب شركة «أوميغا أوكشنز» المتخصصة بالمزادات في مجال الموسيقى.

وشكلت هذه الأغنية الواردة ضمن ألبوم «زيغي ستاردست» نجاحا كبيرا جدا للمغني البريطاني، وتتناول «ستارمان الذي ينتظر في السماء» متمنيا أن يلتقي بشرا، وفق «فرانس برس».

وحُدد مبلغ 40 ألف جنيه إسترليني (نحو 44600 دولار) سعرا أوليا في مزاد، الثلاثاء، للنص الذي كتبه بووي بخط يده بالحبر الأزرق على ورقة «إيه 4» بمربعات صغيرة، وتبدو فيه التعديلات التي أدخلها المغني وكذلك الأخطاء الإملائية التي صححها.

وكانت المخطوطة عُرضت العام 2013 ضمن معرض استعادي في متحف «فيكتوريا أند ألبرت» خُصص للمغني الذي توفي في يناير 2016 عن عمر يناهز 69 عاما.
ولم تُكشف هوية الشاري ولكن عُلم أنه هاوي جمع خاص.

وطُرح النص للبيع ضمن مزاد أكبر بعنوان «ديفيد بووي أند غلام روك» ضم أيضا ملصقات وأسطوانات فينيل.

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