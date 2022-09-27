Atwasat

شاكيرا ستحاكم في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 03:25 مساء
شاكيرا ستحاكم في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي
النجمة الكولومبية شاكيرا في نيويورك، 16 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

ستحاكم النجمة الكولومبية شاكيرا في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي عقب اتهامها بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو بين 2012 و2014، على ما أفادت السلطات القضائية الإسبانية، الثلاثاء.

ولا يزال يتعين تحديد تاريخ بدء المحاكمة التي ستعقد أمام محكمة برشلونة (شمال شرق إسبانيا) الإقليمية، وفق «فرانس برس».

وكانت شاكيرا (45 سنة) التي تؤكد براءتها من أي عملية تهرب ضريبي أعلنت في نهاية يوليو رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربة عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وبعد أيام قليلة، أعلنت النيابة العامة في برشلونة أنها ستطلب السجن لأكثر من ثماني سنوات في حق صاحبة أغاني «هيبس دونت لاي» و«واكا واكا» و«لوكا» وتغريمها بمبلغ 24 مليون يورو.

وتقول النيابة العامة إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011، وهي السنة التي أعلنت فيها عن علاقتها بنجم نادي برشلونة في كرة القدم جيرار بيكيه، لكنها أبقت على مقرها الضريبي في جزر باهاماس المصنفة ملاذا ضريبيا، حتى سنة 2015. وفي يونيو الماضي، أعلن الثنائي انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

أما وكلاء الدفاع عن شاكيرا، فيقولون إن معظم دخلها حتى العام 2014 كان يأتي من جولاتها العالمية ومن مشاركتها في برنامج «ذي فويس» الذي كانت عضو لجنة التحكيم في نسخته الأميركية بالولايات المتحدة، وأنها لم تكن تعيش لفترات تزيد عن ستة أشهر في السنة بإسبانيا، وهو شرط لتحديد إقامتها الضريبية في البلاد.

- نيابة برشلونة تطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات

- شاكيرا ترفض عقد اتفاق مع النيابة العامة بإسبانيا بشأن تهربها الضريبي

كذلك، أكدت شاكيرا أنها سبق أن دفعت 17.2 مليون يورو لهيئات الضرائب الإسبانية، وبالتالي لم تعد تترتب عليها «أي ديون للخزانة منذ سنوات عدة».

«لا أدين بأي فلس» لهيئات الضرائب
وأكدت شاكيرا في مقابلة مع مجلة «ELLE» الأسبوع الماضي، أن «هذه الاتهامات غير صحيحة»، مشددة على أنها كانت في تلك المرحلة تعقد جولات كانت تمتد على غالبية أشهر السنة، ولا يمكن اعتبارها تاليا مقيمة في إسبانيا وعليها دفع الضرائب. وأضافت «عندما رأت السلطات أنني كنت على علاقة بمواطن إسباني وضعت أموالي نصب أعينها. وكان من الواضح أنها تريد هذه الأموال غير آبهة بالطريقة التي ستحصل من خلالها عليها».

وقالت «لست مدينة بأي فلس» لهيئات الضرائب و«أمتلك أدلة كافية لأدعم فيها قضيتي ودفع القضاء ليحكم لصالحي»، مشيرة إلى أن عزمها المضي في القضية هو من منطلق «المبدأ».

وورد اسم شاكيرا في ما عُرف بـ«أوراق باندورا»، وهو تحقيق واسع نشره نهاية العام 2021 الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين واتُهمت فيه مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، لا سيما لغرض التهرب الضريبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء

قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء
ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»

منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»
عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز

عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس

احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس
«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية

«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية
بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية
العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب

العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب
رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي

رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي
العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات

العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل ...
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب

بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي

وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تقاطع «الأوسكار».. واقتراح بإنشاء منافس لها
روسيا تقاطع «الأوسكار».. واقتراح بإنشاء منافس لها
30 فيلما في مهرجان «دينار الفرنسي للأفلام البريطانية»
30 فيلما في مهرجان «دينار الفرنسي للأفلام البريطانية»
صدور كتاب «التعليم في ليبيا» لنورالدين الثلثي
صدور كتاب «التعليم في ليبيا» لنورالدين الثلثي
«صالون هدى» يفتتح «سينما الشرق الأوسط المعاصرة» بفلورنسا
«صالون هدى» يفتتح «سينما الشرق الأوسط المعاصرة» بفلورنسا
السوري حسين الديك ينطلق من قطر في جولة غنائية
السوري حسين الديك ينطلق من قطر في جولة غنائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس...
المزيد
في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب
في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب...
المغني البلجيكي - المصري تامينو يركز على «آلة الروح» بألبومه الجديد
المغني البلجيكي - المصري تامينو يركز على «آلة الروح» بألبومه......
شاكيرا ستحاكم في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي
شاكيرا ستحاكم في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي...
السوري حسين الديك ينطلق من قطر في جولة غنائية
السوري حسين الديك ينطلق من قطر في جولة غنائية...
«صالون هدى» يفتتح «سينما الشرق الأوسط المعاصرة» بفلورنسا
«صالون هدى» يفتتح «سينما الشرق الأوسط المعاصرة» بفلورنسا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط