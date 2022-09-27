السوري حسين الديك ينطلق من قطر في جولة غنائية

القاهرة - بوابة الوسط

يستكمل المطرب السوري حسين الديك جولته الفنية، بحفل غنائي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك الجمعة بأحد الفنادق الكبرى.

ويقدم حسين برنامجا خاصا وكاملا يحتوي على باقة من أجمل أغانيه كي يلبي رغبة جمهوره، وفقا لبيان.

ينتقل المطرب السوري بعدها إلى سلسلة من الحفلات المتتالية حول العالم، ومنها دبي بالإمارات العربية المتحدة، الجمعة 14 أكتوبر، من ثم إلى مدينة بورنسوك الهولندية، السبت 29 أكتوبر، ويسافر بعدها إلى دوسلدورف الألمانية ليلتقي جمهوره هناك في حفل 31 أكتوبر، لينتقل بعدها إلى مدينة بنكستون الأسترالية من أجل تقديم ثلاث حفلات وذلك، السبت 5 نوفمبر، ومن ثم في 11 نوفمبر بملبورن ليعود ويختتم جولته هذه، السبت 12 نوفمبر، في بنكستون.