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«صالون هدى» يفتتح «سينما الشرق الأوسط المعاصرة» بفلورنسا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 01:30 مساء
«صالون هدى» يفتتح «سينما الشرق الأوسط المعاصرة» بفلورنسا
مشهد من فيلم «صالون هدى» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يفتتح فيلم «صالون هدى» للمخرج هاني أبو أسعد فعاليات النسخة الـ13 من مهرجان «سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة» التي تنطلق في الفترة من 4 وحتى 9 أكتوبر، في مدينة فلورنسا الإيطالية، ويُقام العرض يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الساعة 9 مساء (غرينتش +2) بتوقيت فلورنسا.

وعُرض «صالون هدى» في مهرجان «تطوان لسينما البحر المتوسط» وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، ومهرجان «بيروت الدولي لسينما المرأة» وحصل فيه على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وافتتح مهرجان «PalestineReel» السينمائي، وكان عرض الأول في العالم العربي بمهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» في السعودية، وفازت بطلة الفيلم ميساء عبدالهادي بجائزة أفضل ممثلة في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية، وفقا لبيان.

وعالميا، عُرض «صالون هدى» في عدة دور عرض أميركية، وشارك في مهرجان «أنا للسينما العربية المعاصرة» بأميركا، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان «تورنتو السينمائي الدولي»، وشارك في مهرجان «ناشفيل السينمائي» بأميركا ومهرجان «بلد الوليد السينمائي الدولي» بإسبانيا.

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«صالون هدى» مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور بمحل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأسا على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.

«صالون هدى» من تأليف وإخراج هاني أبو أسعد، وبطولة علي سليمان، ومنال عوض وميساء عبدالهادي.

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