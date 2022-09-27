صدور كتاب «التعليم في ليبيا» لنورالدين الثلثي

القاهرة - بوابة الوسط

في كتابه الجديد «التعليم في ليبيا.. قراءةٌ في سياقه التاريخي» الصادر عن دار النخبة، يقدم لنا نورالدين السيد الثلثي دراسة شاملة حول نشأة منظومة التعليم الوطني الحديث في ليبيا وإنجازاتِها المبكرة في مكافحة الأمية ونشر التعليم.

ويقع الكتاب في خمسة فصول وملحق جداول ومراجع، موضحا فيها أن «تأسيس منظومة التعليم الوطني الحديث في ليبيا، وما رافق نموها من نجاحاتٍ وإخفاقات، كان امتدادا لمراحل تاريخية بأحداثها وموروثها الثقافي والتعليمي. الموروث من العهدين العثماني والإيطالي يفرض نفسه، ومن العسف أن يُتركَ جانبا عند النظر في بناء مؤسسات الدولة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية في ليبيا الحديثة».

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وينتقل الكاتب إلى العهد العثماني، والذي «كان ذا أثر بعيد في الثقافة والتعليم في ليبيا ليس فقط لطول زمنه، ولكن أيضا للدور المركزي للإسلام الذي كان في آنٍ واحدٍ دين الإمبراطورية العثمانية والشعب في ولاية طرابلس الغرب التابعة لها. يُفرِد الكتاب حيزا غيرَ صغير للتطوراتِ السياسية والجوانب الثقافية والتعليمية العثمانية ذات الأثر في ثقافة المجتمع الليبي إلى اليوم. حيث كان التعليم شأنا خاصا بالمِلل في الإشراف عليه وتمويله حتى صدور (نظام المعارف) لسنة 1869م الذي قضى بتولي الدولة مسؤولية إدارته وتمويله».

حقبة الاستعمار

وعن حقبة الاستعمار الإيطالي يقول: «كان عهدَ استعمارٍ بـينٍ وصريح، على يد قوةٍ أوروبيةٍ يزخر التاريخ بصفحاتٍ طويلة من العداء والصدام الديني الثقافي والحروب معها، كانت له في مجال التعليم طبيعته وآثاره المختلفة عن سابقه. جرى تعليم الليبيين في مدارسَ خاصةٍ بهم وِفق نظامٍ عنصري استهدف إخضاعَ التلميذ لإرادة المستعمِر وإعدادَه للعمل في خدمته. لم يَلق التعليم في المدارس الإيطالية العربية إقبالا واسعا من الليبيين، ولا كانت السلطة الإيطالية راغبة في نشره خارج الإطار الضيق والمستوى المتواضع اللازميْن لخدمة أغراضها».

ومن المراجع الرئيسية للكتاب «تقريرٌ عن التعليم في ليبيا» المُعَد من خبير في التعليم موفدٍ من منظمة اليونسكو إلى ليبيا قبيل الاستقلال، و«العرض الثاني لوضع التعليم في المملكة الليبية المتحدة» سنة 1963م المعد من مجموعة من رجال التعليم الليبيين، و«تقرير بعثة التخطيط التربوي» لبعثة منظمة اليونسكو سنة 1964م، وكتابٌ لمدير المعارف في إقليم طرابلس أثناء الإدارة العسكرية البريطانية، وبحث نقدي لـ لينارد أبلتون Leonard Appleton حول التعليم في طرابلس تحت الإدارة البريطانية.

كتاب جديد يتناول دراسة لمراحل تاريخية بأحداثها وموروثها الثقافي والتعليمي في ليبيا (بوابة الوسط)