Atwasat

30 فيلما في مهرجان «دينار الفرنسي للأفلام البريطانية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 11:30 صباحا
30 فيلما في مهرجان «دينار الفرنسي للأفلام البريطانية»
الممثل الفرنسي جوزيه غارسيا الذي يترأس لجنة التحكيم «دينار الفرنسي للأفلام البريطانية»، في متحف اللوفر، 15 يوليو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يشارك نحو 30 فيلما روائيا في الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان «دينار» السينمائي الفرنسي للأفلام البريطانية التي تفتَتَح، الأربعاء، من بينها أعمال تعرض للمرة الأولى، بحسب المنظمين.

وتتنافس ستة أفلام في المسابقة هي «أول ماي فريندس هايت مي» لأندرو غاينورد و«إميلي» لفرنسيس أوكونور، و«ماي أولد سكول» لجونو ماكلويد و«بايرتس» لريجي ييتس و«وينرز» لحسن ناظر و«ذي ألموند أند ذي سيهورس» لسيلين جونز وتوم ستيرن الذي يعرض في افتتاح المهرجان، وفق «فرانس برس».

وأشار المنظمون إلى أن هذه الدورة التي تستمر إلى، الأحد، تتضمن العروض الأوروبية الأولى لنحو 20 فيلما.

ونقل بيان عن المديرة الفنية للمهرجان، دومينيك غرين، قولها إن «الأفلام تتوزع على أقسام عدة»، أحدها يضم أفلاما تتناول قصص «رجال ونساء كان لشغفهم ومعاركهم طابع عالمي يصلح لكل زمان ومكان»، والثاني يتمحور على أفلام تظهر «طرق الوجود المختلفة»، في حين تتبع فئة ثالثة «تطور السينما من الأبيض والأسود إلى الإنتاجات الكبرى وأقراص الفيديو الرقمية وصولا إلى الأفلام التفاعلية».

هيتشكوك
ويترأس الممثل الفرنسي جوزيه غارسيا لجنة التحكيم الفرنسية - البريطانية التي تضم الممثلات الفرنسيات أليس بول وعلية عمامرة وصوفيا السعيدي ومواطنهن المخرج والمنتج أوغو جيلان الممثل، إضافة إلى المخرج البريطاني أدريان ليستر الذي شارك في «برايمري كولورز» لمايك نيكولز ومواطنه الممثل جورج بلاغدين الذي شارك في مسلسلي «فرساي» و«فايكينغز» الناجحين.

ويقام تكريم للمخرج وأسطورة المسرح البريطاني بيتر بروك الذي توفي في الثاني من يوليو عن 97 عاما، بعرض فيلمه المقتبس عن رواية وليام غولدنع «لورد أوف ذي فلايز» (1963).

وفي تحية إلى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر تعرض، الأحد، ثلاث وثائق أرشيفية تعود إلى زيارتها لفرنسا في أبريل 1957، بينها وصولها إلى باريس ومأدبة العشاء التي أقيمت على شرفها في متحف اللوفر وخطابها الرسمي.

ويقام، السبت، احتفال توزيع جوائز «هيتشكوك» الخمس التي يمنحها هذا المهرجان.

وكان «ليمبو» لبِن شاروك و«سويتهارت» لمارلي موريسون أبرز الأفلام الفائزة العام 2021، بجوائز هذه المهرجان المخصص لتعريف الجمهور والموزعين الفرنسيين بالسينما البريطانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس

احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس
«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية

«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية
بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية
العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب

العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب
رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي

رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي
العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات

العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل ...
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب

بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي

وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
الذين يستحقون التبجيل

الذين يستحقون التبجيل
رجل أعمال مقرب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»

رجل أعمال مقرب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»
«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021

«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عرض «بنات عبدالرحمن» في فلورنسا وألمانيا
عرض «بنات عبدالرحمن» في فلورنسا وألمانيا
الجمعة.. فرح الديباني تفتتح مهرجان «هي الفنون» بالجامعة الأميركية
الجمعة.. فرح الديباني تفتتح مهرجان «هي الفنون» بالجامعة الأميركية
ياسمينا العبد تثير المشكلات في «فضل ونعمة»
ياسمينا العبد تثير المشكلات في «فضل ونعمة»
احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس
احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في ...
روسيا تقاطع «الأوسكار».. واقتراح بإنشاء منافس لها
روسيا تقاطع «الأوسكار».. واقتراح بإنشاء منافس لها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس...
المزيد
«صالون هدى» يفتتح «سينما الشرق الأوسط المعاصرة» بفلورنسا
«صالون هدى» يفتتح «سينما الشرق الأوسط المعاصرة» بفلورنسا...
صدور كتاب «التعليم في ليبيا» لنورالدين الثلثي
صدور كتاب «التعليم في ليبيا» لنورالدين الثلثي...
30 فيلما في مهرجان «دينار الفرنسي للأفلام البريطانية»
30 فيلما في مهرجان «دينار الفرنسي للأفلام البريطانية»...
روسيا تقاطع «الأوسكار».. واقتراح بإنشاء منافس لها
روسيا تقاطع «الأوسكار».. واقتراح بإنشاء منافس لها...
احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس
احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط